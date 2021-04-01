台積電不輕鬆！菜鳥工程師想離職 過來人曝6出路
編輯中心/綜合報導
2021-04-01 17:43:41
台積電有「護國神山」的美稱，年終福利也讓不少上班族羨慕不已，是許多求職者擠破頭想入職的公司之一。不過也因為工作壓力高，許多新鮮人吃不消而決定「登出」台積電。就有位在台積電就職1年多的工程師透露，工作真的不輕鬆，加上最近被調單位，讓他萌生離職的念頭，於是請教大家從台積電「畢業」的人都去哪？釣出過來人解答。
有位網友在PTT發文，透露自己在台積電1年多，感想是真的不輕鬆，步調很快，不禁佩服「那些做很久的學長們」。加上近期被調單位，從新竹調到台南，想到又要適應全新的環境，讓原PO不禁萌生離職的念頭，好奇請教如果不想待在台積電了，「畢業」後的前輩們都去哪呢？
而就有位過來人發文解答，整理出從台積電轉職的6大出路：
1. 財富自由，去創業，開個小店經驗興趣。
2. 全職媽媽，因為老公賺更多。
3. 工研院，國考，通常是錢夠多了或是物質慾望較低。
4. 設備商，錢未必變少，但心境會變很自由，前提是你要受得了被台積電工程師頤指氣使的悶。
5. 豬屎屋（IC設計公司），錢可能變多，還可以回頭電前老闆，但爽度未必優於台積電。
6. 不違法的前提下去對岸晶圓廠，工作相對輕鬆，錢變很多，但社會地位低下，人人喊打。
網友也紛紛在底下留言回覆說，「護國神山離職可能會後悔，外面薪水肯定95%還比較低，很多去外面後就後悔想回鍋」、「人生不是只有錢啦，不然應該沒有人在嫌自己太健康」、「身邊中南部的同學幾乎都是1，考廚師證照／投資飲料店，都有」、「財富自由了想去哪就去哪啊」。（編輯：倪浩軒）