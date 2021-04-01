NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

台積電不輕鬆！菜鳥工程師想離職　過來人曝6出路

編輯中心/綜合報導

2021-04-01 17:43:41

▲展望第4季，在5G手機與高效運算（HPC）需求強勁下，台積電5奈米動能續強，估第4季營收約在124-127億美元，季增2.1-4.6%。（圖／NOWnews資料照片）
▲一位台積電工程師透露入行1年多真的不輕鬆，好奇「從台積電離職後的人都去哪？」釣出過來人解答。（示意圖／NOWnews資料照片）
台積電有「護國神山」的美稱，年終福利也讓不少上班族羨慕不已，是許多求職者擠破頭想入職的公司之一。不過也因為工作壓力高，許多新鮮人吃不消而決定「登出」台積電。就有位在台積電就職1年多的工程師透露，工作真的不輕鬆，加上最近被調單位，讓他萌生離職的念頭，於是請教大家從台積電「畢業」的人都去哪？釣出過來人解答。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有位網友在PTT發文，透露自己在台積電1年多，感想是真的不輕鬆，步調很快，不禁佩服「那些做很久的學長們」。加上近期被調單位，從新竹調到台南，想到又要適應全新的環境，讓原PO不禁萌生離職的念頭，好奇請教如果不想待在台積電了，「畢業」後的前輩們都去哪呢？

▲4月份有「3大星座」不僅財運旺到爆，在工作上還可能遇見貴人幫助。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲有位在台積電上班1年多的網友，因為壓力大最近又被調單位，萌生離職的念頭。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
而就有位過來人發文解答，整理出從台積電轉職的6大出路：

1. 財富自由，去創業，開個小店經驗興趣。

2. 全職媽媽，因為老公賺更多。

3. 工研院，國考，通常是錢夠多了或是物質慾望較低。

4. 設備商，錢未必變少，但心境會變很自由，前提是你要受得了被台積電工程師頤指氣使的悶。

5. 豬屎屋（IC設計公司），錢可能變多，還可以回頭電前老闆，但爽度未必優於台積電。

6. 不違法的前提下去對岸晶圓廠，工作相對輕鬆，錢變很多，但社會地位低下，人人喊打。

網友也紛紛在底下留言回覆說，「護國神山離職可能會後悔，外面薪水肯定95%還比較低，很多去外面後就後悔想回鍋」、「人生不是只有錢啦，不然應該沒有人在嫌自己太健康」、「身邊中南部的同學幾乎都是1，考廚師證照／投資飲料店，都有」、「財富自由了想去哪就去哪啊」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字

NOW民調中心

本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
59.46%40.54%
2021-03-31-2021-04-06

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
32.01%67.99%
2021-03-26-2021-04-01
即時
推薦閱讀