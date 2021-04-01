臨別演說脫口罩燦笑　惠恕仁：必須勇敢踏出那一步

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惠恕仁致詞時表示，很高興今天能和首發團一起回到帛琉，台帛兩地為了今天的旅遊泡泡花了很多時間與心力，「今天雖是愚人節，但我沒在開玩笑，這真的是即將發生的事」。惠恕仁說，台帛雙邊關係非常可貴、穩健，他也很榮幸當面見到蔡英文總統，兩人在見面跟通話過程中取得很多共識，未來可強化雙邊關係。
惠恕仁也提及這次五天訪台各項參訪行程，包括參觀造船產業、海產養殖業、醫院醫療、旅遊業、航空業及與鴻海集團創辦人郭台銘會面等。他也強調，很多帛琉人會到台灣就醫，這次訪台也到醫院訪視在台灣醫院就醫的帛琉人民。另外也與在台留學的58位帛琉學生會面，「我們認為人才是非常重要的資源，感謝台灣協助培育人才回到帛琉 」。
惠恕仁說，無論台灣或帛琉，對於疫情都控制的很好，也感謝人民都能體諒這些嚴謹的防疫措施，「今天跑了流程接受檢測，好消息是大家都很健康，都可以上飛機」，話說到一半，他還特別把口罩拿下來表示「讓大家看到我大大的微笑」;惠恕仁表示，雖然開放邊界，但我們是很謹慎在做這件事。期待未來台帛直航能像台北到高雄一樣的簡單輕鬆。
結束談話後，惠恕仁與代表前台送機的外交部長吳釗燮擊肘致意後，向現場媒體揮手道再見，步入登機門結束這次的訪台行程，今天台帛旅遊泡泡首發團由華航執飛，全團123人搭乘航班CI028於下午3時18分從桃園機場起飛，旅客將於4月4日當地時間晚間7時50分搭乘CI027返程，預計晚間10時50分返抵國門。