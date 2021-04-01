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親人曾去新疆種棉花！她揭「暗黑真相」：勞動不是為了錢

編輯中心/綜合報導

2021-04-01 18:31:39

▲新疆棉風暴持續延燒，中國官方、民間及有關產業組織，都嗆說新疆棉花根本不缺訂單、中國自己用都還不夠，所以也不怕H&M等企業以人權、強迫勞動等理由抵制。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲新疆棉風暴持續延燒，眾多知名藝人都與國際品牌解約代言。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
新疆棉風波延燒至各大國際品牌，曾發表拒用新疆棉花聲明的許多品牌，遭中國網友點名抵制。但回到爭議的核心點，到底新疆當地的真實狀況是怎樣呢？對此，旅居紐約的上海網紅「廣告小妹」表示，自己有2位親人曾經當過「支邊青年」，前往新疆建設、種棉花。但是去了之後就後悔了，親人更透露真實觀察，「勞動往往不是為了錢，是為了不讓閒著。閒著就會思考，擅長思考的人不易管理」。

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廣告小妹今（1）日在臉書發文談論新疆棉。廣告小妹表示，中國在六零年代很流行「上山下鄉」，把人口過剩工作機會少的城裡人，挪一些人去荒涼之地如新疆開荒勞作，支援邊疆、建設邊疆，簡稱「支邊青年」。後來支邊青年又變成知識青年，許多青年受到愛國精神的感召，自願前往偏鄉支援。

廣告小妹透露，自己也有2位親戚當年曾經從上海前往新疆開墾，不顧家裡反對，本著一腔愛國精神前往，但去了才發現自己被忽悠。根本沒有說好的好山好水、資源豐富，而且去了想回家還會被百般阻撓。

廣告小妹直言，如今的新疆農業逐漸機械化，人力只需季節性，因此每到收成期新疆會湧入來自各省的勞工。待遇比他們在老家的工作好。動員某些勞動力不符合經濟效益，但是經濟效益擺一邊，還有政治效益。

廣告小妹指出，當年那前往新疆支援的親人便分享現場觀察，「勞動往往不是為了錢，是為了不讓閒著。閒著就會思考，擅長思考的人不易管理」。而這個道理，似乎依然沒有改變。

廣告小妹強調，有問題的不是新疆棉，更無關血不血汗。它只是一個引子，西方國家看見了這個引子，找了個機會戳破了那層紙。「引子」是什麼，還重要嗎？重要的是「紙」，它是真真切切存在的。廣告小妹最後感慨，「或許西方國家醉翁之意不在酒，但究竟是誰給了他們這層紙、再遞了一把刀...」（編輯：倪浩軒）

▲廣告小妹發文全文。（圖／翻攝自廣告小妹臉書）
▲廣告小妹發文全文。（圖／翻攝自廣告小妹臉書）
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