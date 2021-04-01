好市多結帳清一色「同種人」！男愣：我不爭氣 千人淚哭
編輯中心/綜合報導
2021-04-01 18:43:24｜2021-04-01 20:07:12
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。不過，就有一名網友指出，自己本想到好市多買個雞胸肉就離開，卻在排隊等結帳時，發現前方都是「同種人」，讓他無奈大喊「是我不爭氣！」
原PO於臉書社團《爆廢1公社》上發文，表示自己到好市多逛街，本來只是想買個480元的雞胸肉就離開，沒想到準備結帳時隊伍卻大排長龍！不僅如此，他還發現「前面結帳的都是七八千、一萬在買」，讓他無奈直喊「沒有不景氣，是我不爭氣」。
貼文一曝光，至今已有超過8千多人按讚，不少網友也紛紛無奈淚喊「我更不爭氣，連辦卡都沒有錢」、「我連卡都沒有，進都進不去」、「進入裡面好像都在比口袋深的」、「人家都整車的，我只是去買烤雞而已。」、「沒錯，每次去..感覺自己荷包真的很不爭氣..看別人都是滿滿一車在結帳的」、「我連進去的資格都沒有」。
但亦有不少人抱持不同看法，直言「沒事，我去逛一圈只拿兩組芭樂檸檬綠回家」、「我都買鮮奶而已...」、「我近來也花一個195買一桶沙拉油就走」、「不會，我有買過一條吐司...」、「還好阿！我都2瓶鮮奶229，快閃」、「買需要的就好……我常買烤雞、德國豬腳，結帳回家。」（編輯：陳雅雲）