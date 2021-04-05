台中火鍋名店揮軍北上！超補台味鍋物搶先看
記者黃仁杰／台北報導
2021-04-05 09:30:00
台中石頭火鍋排隊名店在1日起正式開幕！業者將傳統台菜入味，以個人石頭小火鍋爆炒出饕客級美味，引領獨特的台式火鍋風潮，包含燒酒系列、剝皮辣椒烏骨雞鍋、爆炒蒜頭蛤蠣烏骨雞鍋，祭出人氣爆棚單品麻油炸蛋，搶攻台北火鍋迷與食客視覺與味覺焦點。
石頭火鍋品牌萬客什鍋，提供近40種台式鍋物選擇，看好台北火鍋市場與多元性需求，業者從台菜中找尋靈感，知名的「萬客三寶」人氣燒酒雞鍋系列，靈感來自台菜燒酒雞，剝皮辣椒烏骨雞更原創爆炒烏骨雞搭配剝皮辣椒與湯汁，清甜微辣，來有招牌的麻油炸蛋，靈感來自麻油荷包蛋與佛跳牆蛋酥，將麻油炸蛋加入湯鍋吸附湯汁，創造出新的味蕾體驗。
業者利用石頭小火鍋烹食爆炒特性，用火候鎖住肉質鮮甜，搭配湯汁食材入鍋，同時也看好台北夜生活消費力，營業時間從中午11點30分至凌晨4點，滿足各種用餐需求。
該品牌以烏骨雞作為鍋物主打，人氣鍋物包含魷魚螺肉蒜烏骨雞鍋、絲瓜蛤蠣石頭鍋，都是老饕必點，更是饕客造訪必點的難忘滋味。為了慶祝開幕，1日至15日大方祭出雙重優惠，凡當日單筆消費滿800元即贈牛、豬、蛤蜊三選一；開鍋再送好禮優惠券，海鮮肉品三選一下次到店使用。