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搭捷運幾十年不忍了！女遇「2事」狂翻白眼　乘客全認同

編輯中心/綜合報導

2021-04-01 21:22:52

▲台北捷運。（圖／NOWnews資料圖片）
▲有女網友指出自己已經搭乘捷運十幾年了，每天卻常常遇到讓人白眼狂翻的事情，讓她忍不住PO文抱怨。（圖／NOWnews資料圖片）
台北捷運近年來發展迅速，因其快速、方便的特點，吸引相當多市民搭乘其來移動。不過，就有女網友指出自己已經搭乘捷運十幾年了，每天卻常常遇到讓人白眼狂翻的事情，讓她忍不住PO文抱怨，不少乘客一看也紛紛認同直喊「真的很惱人！」

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原PO於《Dcard》上發文，表示自己坐捷運已有幾十年了，卻每天都重複遇到讓人白眼狂翻的事情，「忍了這麼久今天真的受不了了，來統整一下這幾年遇到的事」。

首先，她就點名「永遠不會先下後上，捷運宣導了還是一堆看不懂字的人」，原PO解釋這幾年捷運都會宣導先下後上的觀念，然而情況卻沒有改善，「每天坐捷運要下車，門一打開馬上排山倒海而來的人，刷刷刷刷刷，完全不顧要下車的人直接衝上來」。她還透露，有時排在隊伍第一個，本想等待要下車的乘客離開，「可是後面的人都沒在客氣的欸，拼命往前擠擠擠，直接把我當人肉盾牌擠進去」，讓她崩潰直喊「先下後上啦！」

另外，她也指出最討厭「當全世界是空氣的情侶」，她認為情侶偶爾牽牽手都無傷大雅，「但是！請問整個身體靠在竿子上恩恩愛愛，是當其他人不需要抓竿子嗎？還有靠在車廂旁邊玻璃板，拿男友當人肉座椅擋在門口是炫耀男友腿力腰力都很好？」最後她也補充，不僅是捷運，搭乘公車時也常遇到令人生氣的情況，如插隊、急煞、後面空空人死都不往後移前面擠得要死等，「但現在洩氣了沒力氣打，以下開放爆氣補充」。

▲原PO搭乘捷運幾十年，近來忍不住抱怨常在車上遇到讓人狂翻白眼的事。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO搭乘捷運幾十年，近來忍不住抱怨常在車上遇到讓人狂翻白眼的事。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光，就引來許多乘客認同直喊，「超多人直接靠在中間桿子..欸不是啊大哥..沒人我沒意見，車廂爆多人欸！在開玩笑嗎」、「十幾年的通勤生活裡，最討厭不先下後上的人&明明還沒到站/門還沒開就一直往外擠的人」、「還有那種不照排隊路線排隊的人！」、「第一點真的很惱人，不懂再急什麼，素質真的很差」、「討厭那種明明裡面還有很多空間，卻因為貪圖自己方便，不願意往內部走硬要站在出入口的人，其他乘客都不能上車」。（編輯：陳雅雲）

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