男取餐店員喊「要很久」眼神狂飄！真相外送員抖爆：很扯
編輯中心/綜合報導
2021-04-01 22:08:18
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過，就有一名外送員指出，到某間飲料店準備送餐，當下便向店員詢問餐點進度，對方卻跳針表示「還要很久喔」，且眼神狂飄遠處，隨後他立馬理解原因，不滿直呼「太瞎了吧！」
原PO於臉書社團《UberEats全台討論區》上發文，表示自己接到一張飲料訂單，櫃檯當時也瞄到他的單號，但當他一詢問餐點進度時，店員竟跳針瘋狂回答「還要很久喔」。
不僅如此，原PO還眼尖發現「看他眼神一直飄看門口一個外送……哈哈哈！大概猜到他要我棄單，給自己人接……」。知曉對方的詭計後，原PO便笑笑回應「慢慢來，我等您……」，決定不死心繼續等下去，但才過了一分鐘店員就受不了表示「對不起，我看錯單號」，這也讓原PO笑喊「哈哈哈～您也只有一單，掰的太瞎了吧」。
貼文一曝光後，隨即引起眾人驚嘆留言，「還有這招」、「其實這種情況很多，店員跟顧門口的產生情愫……都會打pass做一堆小動作」、「還有這種神操作」、「看誰耗的起」、「店家這樣真的很差勁」。
不少同行也分享類似經歷，「我是碰過店員直接叫我棄單，但餐點放在櫃台上。」、「遇過太多次了！直接停好機車玩遊戲機等餐。真的真的！都很快就好了」、「我最早經驗是在店家按下棄單，還沒走出去，就聽到後面傳來竊竊私語『攔截到了！』」、「跟店員熟一點有時候會有好處的，有時候經過往店裡看一眼店員會揮手提示你有單要派出去了，能不能接到就看運氣了」。（編輯：陳雅雲）