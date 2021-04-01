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尪衝鹹酥雞攤買「粗的薯條」！妻拿到愣了　老饕眼睛全亮

編輯中心/綜合報導

2021-04-01 23:20:55

鹹酥雞
▲一名人妻指出，老公先前到鹹酥雞攤買東西時，她就拜託對方買薯條，且指定要「粗的」，但一買回來卻讓她相當傻眼。（示意圖／NOWnews資料照）
台灣道地美食種類多樣，其中鹹酥雞攤讓不少老饕愛不釋手，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。不過，就有一名人妻指出，老公先前到鹹酥雞攤買東西時，她就拜託對方買薯條，且指定要「粗的」，結果一買回來就讓她相當傻眼。然而，老饕們一看反而大讚表示「很好吃啊！」

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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示老公準備去買鹹酥雞時，就順便問她想要吃什麼，「我說我要薯條，如果有賣粗的就買粗的那種（脆薯）」。然而老公買好後一拿回家，她就發覺老公買成地瓜薯條，雖然品項錯了，但她仍大讚「不過還是很好吃！」

▲原PO本拜託老公買回脆薯，但對方帶回來的卻是地瓜薯條。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲原PO本拜託老公買回脆薯，但對方帶回來的卻是地瓜薯條。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文一曝光，就引來許多網友討論，「薯條跟地瓜不一樣啊」、「這也是薯條吧！如果朋友叫我買，我也會買這種，還沒聽過薯條是細薯條，脆薯是粗薯條」、「如果沒說脆薯，我也會買地瓜條 」、「地瓜真的很～粗啊！也是粗的薯條沒錯啊！你要跟他說馬鈴薯的」、「説真的我第一次聽到有粗的薯條，一般粗的都是地瓜條」。

此外，不少老饕也大讚直呼「地瓜才是王道，台灣薯條最好吃」、「個人覺得地瓜比脆薯讚」、「兩個都一樣好吃當然買地瓜」、「蕃薯，很好吃啊」、「這個好啊」。（編輯：陳雅雲）

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