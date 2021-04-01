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婚禮巧遇車禍！女警喊暫停「穿婚紗」指揮交通　網全感動

編輯中心/綜合報導

2021-04-01 22:22:21

▲美國一位女警在婚禮中仍挺身而出在車禍現場指揮交通。（圖／翻攝自Marion County Sheriff's Office的臉書）
▲美國一位女警在婚禮中仍挺身而出在車禍現場指揮交通。（圖／翻攝自Marion County Sheriff's Office的臉書）
真的要向人民保姆致敬！美國一對警察夫妻，結婚當天在婚宴現場時，附近道路驚傳車禍事故，他們當機立斷「暫停」婚禮，趕往現場幫忙指揮交通、照顧傷者。新娘女警穿著白紗、撩起裙擺，一手還拿著捧花的照片被曝光後，立即引發熱議，網友紛紛直呼「很感動！」

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這對夫妻是佛羅里達州馬里恩縣警長辦公室（Marion County Sheriff's Office）的員警，他們本是局內的同事，後來更偕手步入禮堂成為人生的伴侶。但他們擁有一個非常與眾不同的婚禮，在婚禮舉行的當天，現場周圍的道路恰巧發生車禍。聽到消息的新人們，立即決定「暫停」婚禮趕去幫忙。

這起不巧和車禍同一天的婚禮，其實是發生在去年12月12日，但女警穿著白紗、撩起裙擺，一手拿著捧花，一手指揮交通的照片，則是日前才被警察局分享在官方臉書上，大眾才因而知曉這起美談。警察局臉書小編在貼文中感性表示，「當你選擇這份職業，永遠不會真正的下班」，因為任何時刻都可能有人民需要警察去保護，這份職責實在非常重大又深具意義。

幸好最後並沒有人受到重傷，而在事故排除後，新人們也回去繼續自己的婚禮。網友也紛紛在底下留言回覆說，「這婚禮還真是難忘」、「致上最高的敬意」、「謝謝你們，偉大的人民褓姆」、「真棒的故事」、「好感動」。（編輯：倪浩軒）

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