影／旅遊泡泡搶救觀光！帛琉總統惠恕仁身段超柔軟
記者吳承翰／帛琉報導
2021-04-01 23:15:27｜2021-04-01 23:46:57
台灣帛琉旅遊泡泡首發團今（1）日晚間順利抵達帛琉，是疫情時代的跨國旅遊第一步，而這100多人的旅遊團，就和帛琉總統惠恕仁、帛琉官員及台灣駐帛琉、美國駐帛琉大使一起搭乘同一班飛機返程。在班機上及下機後，惠恕仁相當親民，對於旅客的簽名、合照要求來者不拒，甚至有旅客上前找他攀談，他回應也不像台灣人傳統印象中，高官顯要那樣精簡、理性，而是相當耐心地回應，連一國元首都能把姿態放得如此低，可見帛琉這個以觀光為主要收入的國家，在疫情時代已經做好十足準備。
其實從今日上午，台帛班機桃園機場起飛前，一直到下了飛機，惠恕仁針對這次旅遊泡泡團進行的演說，筆者和其近距離交流十分數次，一次是在機場，惠恕仁已入關，搭乘機場的小車經過免稅店前，就有媒體上前問他對這次台灣行的想法，他也以非常爽朗、高分貝的音量回答「Very Good！」
第二次接觸，則是在上了飛機後，原本旅遊泡泡團基於防疫謹慎，任何流程都會事先告知，例如說有什麼、沒有什麼，紅線在哪裡，未料上了飛機後，帛琉方再宣布會給旅遊團每人一個防水袋，其中一面印有帛琉地圖，另一面則是帛琉國名「Palau」，以及台灣、帛琉口罩，帛琉毛巾，要讓旅客接下來2天的潛水，都有最應景的裝備可用。
而機上100多個旅客，惠恕仁一個個親手送到大家手上不說，對於台灣媒體有採訪需求，他在該媒體的攝影機面前，重新講解一次防水袋的特色，一連講了快20次，態度都十分熱情，更不要說不分媒體、一般旅客，幾乎人人都想和他合照，惠恕仁也滿足所有人的要求，身段之軟，很難不讓人留下印象。
晚間的最後一幕，則是旅遊泡泡團抵達帛琉後，惠恕仁進行了一場針對這次旅遊泡泡的演說，對於以大部分的收入都仰賴觀光的帛琉來說，旅遊泡泡團的成敗，將影響他們未來的生計，他也代表帛琉居民，表達歷經一年疫情，再度有外國旅客到訪，那種看到生機的心情。
在大合照結束後，惠恕仁也不急著離開現場，繼續與還沒上遊覽車前往飯店的台灣遊客交談，回答穩重、耐心的態度針對遊客的問題去做回應，完全看不出一個國家元首和民眾該有的距離感。
從上機前的禮品、下機後的迎賓舞，以及總統幾乎化身地陪的有求必應，都可看出歷經超過一年的黑暗期，帛琉人再也等不下去，希望能重新迎接觀光人潮。