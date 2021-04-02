台灣泡麵日男讚翻！老饕再曝「隱藏吃法」：麵條香味更濃
編輯中心/綜合報導
2021-04-02 10:17:58
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。而台灣除了國產泡麵之外，進口泡麵也不少。不過，近日住在台灣的日本人高志Takashi，在YouTube頻道分享，寄了3款台灣經典泡麵給日本朋友試吃，並請友人分享心得。
高志Takashi在影片中提到，他寄了3款台灣的經典泡麵，給第一次試吃台灣泡麵的日本朋友，分別為統一肉燥麵、維力炸醬麵和味丹排骨雞湯麵，請挑嘴的日本友人健太郎試吃。
起初，健太郎一看到統一肉燥麵就驚呼「沒看過肉燥口味的泡麵」，對於維力炸醬麵的吃法則感到相當困惑，經過高志Takashi的解說後，他才了解原來是要先將泡麵泡好，把湯瀝乾，攪拌配料變成乾麵，最後再用粉包泡湯喝，他試吃後對口味非常滿意，且認為很適合夾在麵包裡吃。
健太郎最後試吃排骨雞湯麵，覺得聞起來和吃起來味道不太一樣，讓他感到有點混亂，口味相當神奇。健太郎也透露，比起日本的泡麵，自己更喜愛台灣泡麵。
對此，有網友在留言串分享隱藏吃法「維力炸醬麵我習慣先把湯包的粉撒在麵上一起浸泡之後，再把湯倒出來，這樣麵就會吸收到湯的味道，不過對很多人來說好像會覺得太鹹、湯會變沒味道，但我想日本人應該會很喜歡那個麵的鹹度XD」、「維力那個湯包最好用泡過麵的水來沖，會更好吃」、「第一碗（統一肉燥麵）泡麵要加蛋，超好吃」。（編輯：賴詠璿）