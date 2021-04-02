行政助理月薪開45K超高？過來人揭老闆伎倆：一定要面試

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「你們覺得行政助理這合理嗎」的文章表示，「這樣是合理嗎」，隨文更附上應徵的資訊，只見從照片中可以看到，這個「行政助理」的工作，工作時間8小時、工作內容也是簡單的文檔處理和與客戶交流，公司福利也有「週休二日、見紅休、享勞健保、6％退休金、年終、尾牙、七天年假、工作績效獎金、業績獎金」等，薪資待遇更是寫下3萬元至4萬5千元不等（獎金另計），此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們看完後紛紛直言「一定要面試」，更分享了自己的經驗，「我之前做過一個類似你這種的行政助理，薪水欄也是這樣標示很高，說三個月試用期是28000，試用期過再調薪，而且還會因表現和業績達標再加獎金，老闆一直說之前這位子的人最多可以到50000，但我一直到離職前都只有32000呢，重點是，我是他們所有這位子的幫手中唯一一個幫他們弄網站弄LINE@還附帶美編海報和客服的行政助理呢」、「面試過了嗎？還是目前只是單純看這些資訊呢？面試看看問清楚可能比我們這樣猜好吧？」、「有些惡劣公司薪水寫假的，也把行政助理當免洗筷，試用期一直換人」、「你可以面試，記得錄音，不要交出或提供任何個人資料，包含證件印章存摺」、「行政助理剛進去3.2w就偷笑了，除非你幹了20年，哦！不對，是被上司幹飛20年才有五萬，這種工作只有剛進職場上的人才會待得住的」。（編輯：王柏文）