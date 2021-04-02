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台鐵太魯閣出軌！「列車車頭」照片曝光　撞工程車削一半

編輯中心/綜合報導

2021-04-02 12:09:32｜2021-04-02 13:01:12

▲今（2）日台鐵408次太魯閣列車在花蓮大清水隧道擦撞隧道壁出軌，而車頭照片也隨之曝光。（圖／翻攝自 記者爆料網）
▲今（2）日台鐵408次太魯閣列車在花蓮大清水隧道擦撞隧道壁出軌，而車頭照片也隨之曝光。（圖／翻攝自 記者爆料網）

清明連假第一天，台鐵就傳出意外！今（2）日台鐵408次太魯閣列車在花蓮大清水隧道擦撞隧道壁出軌，目前警消正在搶救中，詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

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據了解，該列車是在今日上午9點28分時，從樹林開往台東的太魯閣號，在行經花蓮縣秀林鄉和仁段清水隧道時，不幸發生意外。該列車旅客約為350人，共有8節車廂，其中第4、5節車廂發生出軌、嚴重變形，目前列車卡在清水隧道內，而原因疑似是「撞上工程車」，導致列車發生意外，車頭也直接被削掉一半，照片也跟著曝光。

▲今（2）日台鐵408次太魯閣列車在花蓮大清水隧道擦撞隧道壁出軌，而車頭照片也隨之曝光。（圖／翻攝自
▲今（2）日台鐵408次太魯閣列車在花蓮大清水隧道擦撞隧道壁出軌，而車頭照片也隨之曝光。（圖／翻攝自 記者爆料網）
從最新曝光的照片可以看到，台鐵408次太魯閣列車的車頭已損毀的相當嚴重，幾乎有一半都被削去，後面車廂也都嚴重扭曲變形，卡在隧道內，大幅增加了搜救難度。（編輯：郭佩蓉）

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