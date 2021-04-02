為何「台鐵和高鐵」差超多？內行曝4點：出事不是開玩笑

清明連假第一天，台鐵就傳出意外！今（2）日台鐵408次太魯閣列車（樹林到台東）於早上9點28分在花蓮大清水隧道擦撞隧道壁出軌，目前警消正在搶救中，詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清，對此，就有網友不解，「為什麼高鐵跟台鐵差那麼多」，貼文一出，掀起熱議。





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該名網友在PTT以「為什麼高鐵跟台鐵差那麼多？」為題發文，他表示，高鐵建立至今，在他的印象以來，沒什麼重大事故，頂多就是偶爾才會有幾次誤點的情況，公司上市以後也有很多投資人，「反觀台鐵，到處搞事，有沒有高鐵為何屌打台鐵的八卦」？





▲台鐵驚傳出軌意外（圖／翻攝花蓮同鄉會臉書）

不過，就有內行網友曝光4大點，認為高鐵「軌道獨立」、「軌道高架、地下化」、「設備較新穎」和「入侵機會少」，因此不能這樣與台鐵相比擬，「高鐵軌道獨立的當然安全很多」、「民營有差阿，而且全新蓋的本來安全係數就比較高...」、「高鐵都架高了，很難闖入」、「高鐵高架化，設備都還新」、「獨立高架軌道，入侵機會少，用點腦想想啊」、「高鐵很難有外物入侵」、「高鐵要侵入軌道滿難的」、「不是高架就是地下，你教我怎麼出事」。





而截至目前為止，最新消息指出，台鐵企業工會理事長陳世杰表示，據目前了解的訊息，該事故列車司機元已無生命跡象，確認殉職，目前仍在瞭解事故細節，後續公會將會協助撫卹等問題。台鐵局則表示，司機員OHCA（無生命跡象），助理司機與列車長則是受傷，目前共36人因台鐵太魯閣號出軌死亡。（編輯：郭佩蓉）



