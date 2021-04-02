搭公車坐哪個位置最好？全場喊「這1個」大讚：超級舒服

不少學生和上班族在通勤時，除了選擇搭乘捷運，還是有許多人會選擇搭乘大眾運輸工具「公車」代步，對此，就有一名男網友發文抱怨，表示自己坐到一個公車位置很難坐，貼文一出，網友反讚「這1個位置」其實超級舒服。





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「公車難坐」為題發文，表示自己搭公車時，好不容易有一個座位，但是卻讓他覺得「很難坐」，而從他PO出的照片來看，該位置是屬於公車後半段，腳踏部分微微隆起的位置，「為什麼公車要故意設計成高低起伏的波浪，只有我覺得不好坐嗎」？





▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「公車難坐」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過，也有不少網友反讚，認為其實這個位置「超級舒服」，「坐這裡最爽了好嗎」、「我第一優選這位置，因為腳的空間比較大！」、「我很喜歡這個位置欸，我的腳比較好踩」、「我腳短所以坐的很舒服」、「首選座位，空間真的大」、「身高矮，我都坐那邊然後伸直，很棒」、「以前上班站整天，下班坐這裡超剛好的伸直，ㄎㄨㄟ腳很舒服唉」。





還有一名網友特地在原PO的照片上做記號，表示「打X的那邊才是真的難坐，我都選你坐的這種位置」、「這個位子超讚，前面那個才難坐，腳沒地方踩又超擠還容易滑下去」、「可以放腳我超愛，空間又大哈哈，真正難坐的是前面的位置」。（編輯：郭佩蓉）



