影／太魯閣出軌事故　花蓮旅館公會提供救災人員無償住宿

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身兼花蓮旅館公會理事長的怡園渡假村總經理陳義豐表示，為了感謝各縣市前來支援的救災人員，共有29間的飯店響應提供救災人員無償住宿的活動；其中，煙波花蓮館從2日至7日每天提供10間、力麗華美達2日1間，3日至7日則提供3間、麗翔從4日起每天5間、花蓮統茂2日與3日每天1間，天璽商務飯與華瀚飯店4日至7日每天3間。
東岸間4日至7日每天5間、澄品飯店則是2日1間、3日2間，麗格飯店每天5間、麗軒飯店從4日起每天5間、伊達斯2、3日每天2間、HOTEL站前館2日至3日每天3間、.洄瀾客棧從2日起每天3間、水漣旅館每天5間，及溫暖摩洛哥2日至5日每天3間。
承億文旅花蓮山知道2日至4日每天2間、福隆大飯店4日至5日每天2間、百悅休閒飯店2日至5日每天3間、福品旅店4日起每天3間、怡園渡假村從2日起至5日每天5間、花東客棧從2日起至5日每天3間、合歡飯店從2日至9日每天提供5間。
非凡假期飯店從2日至7日每天提供2間、良友精緻飯店4日起每天5間、麗星大飯店與花蓮富野渡假酒店4日至7日每天5間、回然慢時旅居4日至7日每天2間、花蓮馥麗生活旅店 5日及7日提供2間，及洄瀾窩青年旅舍從3日至5日每天3間。
國際青年商會中華民國總會公益急難救助委員會目前已經啟動互助應變小組，若有青商會友搭乘本次事故的太魯閣列車，除協助載送親屬到會友所在醫院，花蓮分會、蘇澳港分會可協助安排前往的路線動向及相關訊息發佈，確認會友家庭狀況是否需要何幫忙，及協助申請會友保險相關的流程。