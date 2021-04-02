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影／太魯閣出軌事故　花蓮旅館公會提供救災人員無償住宿

記者陳志仁／綜合報導

2021-04-02 16:20:03

基隆警消搜救太魯閣
▲基隆市政府消防局集結消防救災車輛6輛、特搜隊人員16名，由副大隊長蘇元鏞帶隊前往支援搶救。（圖／基隆市政府消防局提供）
清明連假首日發生台鐵出軌的意外，一班從樹林發車至台東的408太魯閣號，行經花蓮秀林鄉和仁路段（清水隧道），發生出軌的事故，目前已有41人不幸罹難，包括新北、基隆、宜蘭消防局都派人車前往協助救援；花蓮旅館公會為挺救災的人員，特提供救災人員無償住宿。

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▲新北市快搜部隊主要任務在破壞5、6、7、8節車廂的車體結構。（圖／新北市政府消防局提供）
▲新北市快搜部隊主要任務在破壞5、6、7、8節車廂的車體結構。（圖／新北市政府消防局提供）
 

身兼花蓮旅館公會理事長的怡園渡假村總經理陳義豐表示，為了感謝各縣市前來支援的救災人員，共有29間的飯店響應提供救災人員無償住宿的活動；其中，煙波花蓮館從2日至7日每天提供10間、力麗華美達2日1間，3日至7日則提供3間、麗翔從4日起每天5間、花蓮統茂2日與3日每天1間，天璽商務飯與華瀚飯店4日至7日每天3間。

▲台鐵408車次太魯閣列車今（2）日上午9點多在花蓮發生出軌事故，經過清水隧道時撞上滑落邊坡的工程車，導致列車出軌重創，其中以前方5至8節車廂較為嚴重，車體嚴重扭曲變形。（圖／NOWnews製）
▲台鐵408車次太魯閣列車今（2）日上午9點多在花蓮發生出軌事故，經過清水隧道時撞上滑落邊坡的工程車，導致列車出軌重創，其中以前方5至8節車廂較為嚴重，車體嚴重扭曲變形。（圖／NOWnews製）
 

東岸間4日至7日每天5間、澄品飯店則是2日1間、3日2間，麗格飯店每天5間、麗軒飯店從4日起每天5間、伊達斯2、3日每天2間、HOTEL站前館2日至3日每天3間、.洄瀾客棧從2日起每天3間、水漣旅館每天5間，及溫暖摩洛哥2日至5日每天3間。

承億文旅花蓮山知道2日至4日每天2間、福隆大飯店4日至5日每天2間、百悅休閒飯店2日至5日每天3間、福品旅店4日起每天3間、怡園渡假村從2日起至5日每天5間、花東客棧從2日起至5日每天3間、合歡飯店從2日至9日每天提供5間。

非凡假期飯店從2日至7日每天提供2間、良友精緻飯店4日起每天5間、麗星大飯店與花蓮富野渡假酒店4日至7日每天5間、回然慢時旅居4日至7日每天2間、花蓮馥麗生活旅店 5日及7日提供2間，及洄瀾窩青年旅舍從3日至5日每天3間。

國際青年商會中華民國總會公益急難救助委員會目前已經啟動互助應變小組，若有青商會友搭乘本次事故的太魯閣列車，除協助載送親屬到會友所在醫院，花蓮分會、蘇澳港分會可協助安排前往的路線動向及相關訊息發佈，確認會友家庭狀況是否需要何幫忙，及協助申請會友保險相關的流程。

 

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