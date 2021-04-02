會計助理只領26k！她「被當3人用」想辭職　網狂勸1出路

會計業普遍被許多人認為是掌管財務的重要工作，不過依照公司的規模不同，同一個職位的薪水卻也出現相當大的落差。日前就有名新鮮人抱怨自己才剛入職擔任會計助理，卻被公司開出月薪兩萬六千元，同時得負責人事、業務助理等職位的庶務，但又擔心離職後又得經歷失業的焦慮感，經驗曝光後也掀起網友熱議。

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這名女網友在社群論壇

《Dcard》

上提到她的工作內容，原PO表示自己最近才進入這間公司擔任會計助理的職位，沒想到除了學會計以外連人事、業務助理都是她要負責處理，加上前人留下的教育訓練講義也幾乎沒有幫助，就算詢問其他前輩也不一定能夠解決問題。

▲會計師工作會依照公司規模而有著極大的薪資差距。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

不僅如此，原PO還表示當她一邊忙著處理業務，另一面得接收會計分發的工作，忙得焦頭爛額時同事不但不體諒她還瘋狂催促，等她交出手邊資料後又嫌棄做的不夠好，這就讓原PO難過的表示「我滿心期待進公司，結果公司卻這樣對我」，文末更無奈表示自己曾想過離職，但又擔心會再經歷一次失業的焦慮感，「家人還會認為一定是我抗壓太低才無法適應」。

經驗談曝光後，許多網友則建議她放寬心，只要照著自己步調走，用心把每件事慢慢做到好就可以了，「你就慢慢做，給你26k你就拿出26k的態度，他們受不了就會資遣你了，你還可以領資遣費跟補助」、「做對，比做快重要，平常心，加油辛苦了」，而原PO最後也補充表示，自己並不介意資遣費，已經決定離職了。（編輯：楊智傑）