傷亡最慘！網問「為何第8節是車頭」 內行解答原因
編輯中心/綜合報導
2021-04-02 17:53:19｜2021-04-02 18:19:23
台鐵408車次太魯閣號今（2）日上午於花蓮縣大清水隧道出軌發生重大意外，目前已知54名旅客無生命跡象，多人輕重傷送醫，其中第八節車廂傷亡最為嚴重。對此，就有網友好奇「為何第八節車廂變成車頭？」而引來內行人解答原因，透露關鍵就在「從哪裡出發」。
台鐵事故傳出後，引發PTT上有許多網友討論，其中就有網友認為「以為是變形的4、5號節比較嚴重耶」，甚至有不少網友好奇詢問「第八節」明明應是最末端車廂，為何會變成車頭呢？
對此，就有內行人解答，表示「第八節是先進山洞的一節啊！台東出發1當頭，樹林出發8當頭啊！」言下之意為，車頭車尾皆可對開行駛，若當台東開往樹林，第一節車廂則變成車頭；若是從樹林開往台東，第八節車廂則變成車頭。
至於不少人好奇搭乘火車時究竟坐在哪節車廂最安全？據《ETtoday新聞雲》報導，中華民國鐵道文化協會科長鄧志忠表示，「坐哪都一樣安全，只是機率問題」，因事故撞擊形式都是不同的，有可能有追撞、對撞、側撞，沒有一個絕對值。最重要的反而是在火車內的「坐姿」，只要不是站立，行進間採「正常坐姿」，就可以擁有比較好的重心，面對事故發生時就能降低傷害。（編輯：陳雅雲）