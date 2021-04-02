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嚇阻民眾亂丟垃圾！「詛咒警告」曝光　眾秒驚：真的會怕

編輯中心/綜合報導

2021-04-02 22:45:48

▲有網友發現，有張警告「別亂丟垃圾」的標語，竟是用詛咒的方式。（圖／翻攝自《路上觀察學院》 ）
▲有網友發現，有張警告「別亂丟垃圾」的標語，竟是用詛咒的方式。（圖／翻攝自《路上觀察學院》 ）
民眾隨意丟棄垃圾的問題層出不窮，為了嚇阻民眾惡意的丟棄垃圾，有些熱心的人會貼警告標語，盼遏止歪風。近日，就有網友在鐵皮牆上看到一張告示，內容卻不是以罰款或報警來嚇阻，反而是用詛咒的方式，貼文曝光後，也讓網友們直呼「這個我會怕....」。

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原PO在《路上觀察學院》貼出一張照片，並表示「這是一種比較罕見的詛咒形式」，可以看到有人為了嚇阻民眾亂丟垃圾，在鐵皮圍牆上貼了一張警告標語，上頭竟寫著「亂丟垃圾者，鼻水流不停」，讓原PO看了相當傻眼。

▲這張警告標語，竟寫著「亂丟垃圾者，鼻水流不停」。（圖／翻攝自《路上觀察學院》
▲這張警告標語，竟寫著「亂丟垃圾者，鼻水流不停」。（圖／翻攝自《路上觀察學院》 ）
貼文一出，許多網友也紛紛笑虧，「這個我會怕....」、「鼻水流不停真的蠻狠的」、「看起來沒什麼，後座力很強的詛咒」、「鼻水流不停很痛苦耶！這詛咒真母湯」、「應該詛咒他打嗝，我覺得是最痛苦的生理詛咒」、「如果是我看到會怕爆」、「人真善良，連詛咒都這麼和藹可親」、「這招厲害欸」、「那很痛苦」。

另外，也有常會流鼻水的網友無辜的說，「是誰嫁禍給我」、「過敏性鼻炎患者表示很無辜」、「我沒亂丟垃圾也被詛咒」、「我從來沒有亂丟垃圾，為什麼一天能用掉一包200抽的衛生紙」、「身為過敏兒表示：一直流鼻水真的很累」、「我從來不亂丟垃圾，還會幫忙撿垃圾，鼻水還不是流個不停」。（編輯：許智超）

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