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太魯閣號出軌意外！花蓮外送竟「不跑單」　原因暖哭全網

編輯中心/綜合報導

2021-04-02 22:11:52｜2021-04-02 22:26:58

▲台鐵太魯閣發生出軌意外，當地的外送員自主將物資送往現場供救災人員、民眾使用。（圖／翻攝自《希望中央全額補助花蓮543》 ）
▲台鐵太魯閣發生出軌意外，當地的外送員自主將物資送往現場供救災人員、民眾使用。（圖／翻攝自《希望中央全額補助花蓮543》 ）
台鐵408車次太魯閣號今（2）日上午於花蓮縣大清水隧道出軌發生重大意外，總計造成50人死亡和多人輕重傷。對此，就有網友分享，花蓮Foodpanda外送員決定組成「貓友大隊」，並陸續把物資載到災區，暖心的畫面曝光，在網路上引起熱議。

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台鐵408次的太魯閣號上午從樹林發車至台東，行經花蓮大清水隧道時，疑似撞上邊坡滑落的工程車，因此發生出軌意外，同時也造成多節車廂脫離軌道撞上隧道內牆，造成至少50人死亡、156人輕重傷。

對此，原PO就在《希望中央全額補助花蓮543》貼出數張照片，只見花蓮的「貓友大隊」看到事故發生後，自發性揪團採買物資，騎著摩托車、開著貨車前往事故現場，將大量食物、礦泉水、飲料及其他相關民生用品送入，同時替搜救人員加油打氣。

▲貓友大隊的行為，讓網友們看了相當感動。（圖／翻攝自《希望中央全額補助花蓮543》
▲貓友大隊的行為，讓網友們看了相當感動。（圖／翻攝自《希望中央全額補助花蓮543》 ）
這讓原PO忍不住說，「感謝花蓮貓友大隊，犧牲上班時間……集物資一台台機車前進送進災區」、「不要再說花蓮熱情了……根本一把火燃燒熱情」，許多網友看完也相當感動，「感謝貓友們，辛苦了」、「辛苦你們了，大家要注意安全」、「太感動了，大家都好有愛」、「花蓮貓最厲害，加油，有你們真好」、「感謝您們，也請你們務必注意安全」。（編輯：許智超）

 

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