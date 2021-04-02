疫情後旅客絕跡 帛琉餐廳闆娘感嘆：以前一晚能翻三桌
記者吳承翰/綜合報導
2021-04-02 22:50:14
台灣、帛琉旅遊泡泡首發團今（2）日進入第二天，《NOWnews今日新聞》記者所在的這團，晚間到台灣人經營的美人魚餐廳用餐，用餐之餘老闆娘KK表示，原本在疫情爆發前，一個晚上每張桌子至少都會翻2次（意即招待3組客人），疫情爆發後，別說差了多少，根本是「完全沒客人」。她希望帛琉民間其實去年開始就有風聲，會有旅遊泡泡，因此餐廳也不敢裁員，希望這次首發團順利歸國，能給台灣旅客信心。
美人魚餐廳由台灣人經營，一走進餐廳，不管牆壁上的掛著畫，介紹帛琉當地漁產，用的是中文字，以及寫著「年年有余」的春聯，到桌上龍蝦、螃蟹料理用了不少蒜泥、醬油，甚至是端出一碗飯鍋及一杯肉燥，都讓人以為這間餐廳是在台灣成立，然後整間空運到帛琉營業。
帛琉在疫情爆發之初，和台灣一樣祭出高規格的邊境管制，但帛琉和台灣相比，更倚賴外國旅客來帶動當地經濟。KK表示，今年以來，帛琉政府都會提供工作受影響的商家補助，讓她們每個員工依照職等、職位不同，給予200美元至300美元的補貼，約是正常時期他們薪資的1/3。
KK表示，許多像菲律賓、中國來的員工疫情爆發後都回不去，由餐廳這邊包他們吃、住，他們生活不太會有額外開銷，加上政府補貼的錢也能讓他們寄回老家，硬撐著還是過得下去，餐廳方面也會接一些便當訂單，能賺多少是多少。
記者問到疫情對生意的影響，KK表示，指著餐廳內還在用餐的客人說，原本疫情前這間餐廳10來張桌子、每張可容納至少10人，一個晚上至少要翻2次（意即招待3組客人），疫情之後完全沒客人了，今晚這團不到50人的場面已是一年多來最熱鬧。
KK表示，其實去年以來，帛琉政府就有和其他國家協調旅遊泡泡，包含她的餐廳，員工也都施打美國輝瑞疫苗，以及很多帛琉商家這段期間都不敢裁員，就是因為旅遊泡泡隨時開放，他們都在等開放後要立刻以疫情爆發前的能量重新營業。