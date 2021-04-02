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太魯閣出軌！鄰怨「假期被耽誤」　男怒PO長文嗆：很不值

編輯中心/綜合報導

2021-04-02 23:10:33

基隆特搜太魯閣
▲台鐵408車次太魯閣號今（2）日上午於花蓮縣大清水隧道出軌發生重大意外，一名網友的哥哥在船公司工作，因此次事件被要求留下來待命支援，讓家人心疼不已，但原PO卻聽聞鄰居抱怨事故讓「假期受影響」，而不滿PO文砲轟。（示意圖／基隆市政府消防局提供）
台鐵408車次太魯閣號今（2）日上午於花蓮縣大清水隧道出軌發生重大意外，目前已知50名旅客無生命跡象，多人輕重傷送醫治療，消息一出，便引發各界關注。然而，就有一名網友指出，自家哥哥在船公司工作，因台鐵路線受損，可能需要水路運輸支援，而被要求留下來待命，也無法回家吃飯，讓家人相當心疼。但在這樣的情況下，卻聽到鄰居不斷抱怨「假期被耽誤」，讓他不滿PO文怒轟。

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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示台鐵太魯閣號驚傳出軌事故後，自家哥哥中午便捎來訊息，透露哥哥所待的船公司要求全員待命，「因為台鐵路線受損，不知何時可以疏通，接下來可能需要水路運輸支援，這幾天，他不能回來吃飯了」。

當時爸媽透過新聞看到死亡人數不斷攀升，也著急打給在台東的親戚，「我們一家本來明天要回去台東，鐵路受損，也回不去了，反正就下次再回去吧…只是辛苦了我哥，沒辦法一家子好好吃飯」。

但讓他不滿的是，門外不少鄰居都在抱怨「還不趕快把火車拖出來」、「台鐵是在幹嘛？我孫子晚上要回來吃飯耶！」、「明天我們要去花蓮玩耶，還不快點通車」等。原PO透露，爸媽一聽到就立馬關上電視回到房間，自己也帶點怒氣，用力將門給關上，這時外頭的鄰居聲音才降了下來。

這也讓原PO不滿直喊，「你們是沒明天了嗎？多少警消國軍正在拼命搶救那些生死未卜的旅客，還有多少人在預備待命幫忙，你們還理直氣壯地『假期被耽誤？』一想到這些犧牲假期的軍警消，背後卻是這種言論，打從心裡覺得很不值」。

▲台鐵太魯閣號2日驚傳出軌意外，就有網友不滿發文抱怨，鄰居還在抱怨「假期被耽誤」。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲台鐵太魯閣號2日驚傳出軌意外，就有網友不滿發文抱怨，鄰居還在抱怨「假期被耽誤」。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文一曝光，就引來不少網友回應，「越看越難過」、「那是因為出事的都不是他們的家人，所以都不甘他們的事」、「有些人丟失了同理心」、「辛苦你哥哥了～注意安全」、「社會真的很需要多些同理心！！！謝謝辛苦救援的英雄們，也謝謝在發生重大意外時願意支援的同胞，這時候團結真的很重要，謝謝你們！！！」、「無知、沒知識的人閉嘴」。（編輯：陳雅雲）

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