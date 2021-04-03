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登山吃下奇特果實！網一看「外型」秒歪樓：是誰亂丟零食

編輯中心/綜合報導

2021-04-03 00:04:21

▲有網友在合歡山發現奇特果實，並好奇果實的真實身分。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
▲有網友在合歡山發現奇特果實，並好奇果實的真實身分。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
不少人在登山時，都會注意到平時較少看見的植物。近日，就有網友在合歡山看到一個外型奇特的果實，吃下去發現身體無恙，讓她不禁好奇這個果實的真實身分，貼文一出，網友們卻紛紛歪樓，都直呼「這根本是懷舊零食吧」。

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原PO在《爆廢1公社》表示，日前在合歡山停車場旁的草叢，看到一堆橘黃色的球狀果實，外型有點像刺莓和覆盆莓，而她食用後並沒感到身體不適，讓她忍不住好奇「請問有人知道這是什麼植物嗎？」

▲內行的網友指出，那是高山懸鉤子，是台灣的特有植物。（圖／翻攝自《爆廢1公社》
▲內行的網友指出，那是高山懸鉤子，是台灣的特有植物。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
許多網友看完卻紛紛歪樓，「這是掉落的真魷味吧」、「怎麼可以拿真魷味來混充」、「真魷味的原料啊，我以為這是常識」、「這很好吃欸，是誰亂丟零食」、「早期都是人工野生採的，後來大部分都是工廠機械化生產了」、「好了不要再騙了，那明明就是真魷味」、「那是真魷味未處理前的樣子，口感較軟」。

不過，還是內行的網友指出，「是懸鉤子沒錯」、「高山懸鉤子，是台灣的特有植物」、「高山著名野果之一」，另外也有網友提醒，「建議還是別亂吃」、「在未確認前不應該亂吃，有些東西吃了是沒後悔藥的」、「幸好是可以吃的，下次還沒確定是不是能吃的之前，還是不要嚐試吧」、「不認識的東西不要往嘴巴塞」。（編輯：許智超）

▲許多網友都開玩笑說，「那其實是真魷味」。（圖／翻攝自《爆廢1公社》
▲許多網友都開玩笑說，「那其實是真魷味」。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
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