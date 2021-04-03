滑坡上的「塊狀護欄」效益大？用路人吐1關鍵：建議要有
編輯中心/綜合報導
2021-04-03 09:08:06
台鐵408次太魯閣號於昨（2）日上午發生重大出軌意外，列車在行經花蓮大清水隧道時，遭到工程車砸中，疑因一輛工程車滑落侵入軌道，導致列車撞上而發生嚴重出軌事故。因此就有網友在網路上表示疑惑「滑坡上的『塊狀護欄』效益大嗎？」沒想到就有用路人吐露了1關鍵，直言「建議要有」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「常見的塊狀護欄有用嗎？」的文章表示，「發生這樣的事情真的讓人很難過，希望能喚起台灣的公安意識，也希望能提醒全台灣人民別再違停」，原PO更直言「看大家討論邊坡如何防護時想到，如果是平常路上水溝邊常看到的，塊狀水泥護欄可行嗎？感覺這種護欄應該有防堵車子滑落的效果，造價應該也不會太高，是不是比較實際的作法」，沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「護欄掉下去也一樣出軌啊」、「這種不知道能不能擋住，滑下來的工程車」、「護欄掉下去的機率遠高於工程車滑下去吧」、「恐怕很難，這種擋轎車還可以，吊卡車那種大輪胎高底盤的，有點速度就會從上面輾過去」、「禁止停斜坡及強制放輪胎擋煞，邊坡防護設置等措施都可以同時進行，層層把關才能更有效的防堵災害發生」、「斜坡防護本來就要要求啊，算是防呆的一種」。
更有用路人點出「塊狀護欄」有用的關鍵在於「是否有鋼筋打入地底」，「用項挖土機那種打樁機把鋼樑打進地下就夠強壯了」、「打進土裡，除非高速碰撞，不然擋滑落應該足夠」、「手煞車是事實就更低速，很可能會讓車子轉向到道路而非邊坡」、「用鋼板樁整排打個7～8米深，一般滑落怎可能擋不住」。（編輯：王柏文）