連假返鄉被召回！急診護理師「緊跟救護車」飆百里回醫院

台鐵太魯閣號408車次昨（2）日遭滑落工程車撞擊出軌，釀成50死、146傷嚴重事故。清明連假首日傳出重大意外震驚台灣各界，除了不少民間團體表示要捐贈物資到醫院外，事發當下被緊急召回的醫護人員們也是默默守護的英雄們。花蓮門諾醫院發展部主任「海人」連竟堯就在臉書提到，有許多醫護同仁得知消息後也放假返鄉遠遊計畫，緊跟著第一台救護車回到醫院備戰。

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花蓮門諾醫院昨日啟動二級動員機制，不少事先排好清明連假的醫護人員收到醫院的簡訊也飛車回醫院支援，「海人」連竟堯就分享有位急診專科護理師，原本已回到百公里外台東長濱與家人相聚，聽聞消息後也馬上趕往醫院，另一名急診護理長則在事發當時已經開車到南方澳，消息傳出後也跟著第一台救護車後面，一路趕回醫院。

▲台鐵太魯閣號出軌意外消息傳出後，醫護人員第一時間返回工作崗位。（圖／翻攝自海人臉書）

文章曝光後，許多網友也對醫護人員的盡職相當感動，曾任花蓮縣立委的駐美代表蕭美琴也留言感謝辛苦的醫療同仁，ICU醫生陳志金也轉貼該篇文章，網友們更紛紛留言表示「感謝每位熱血的醫護人員，真的很辛苦，謝謝你們」、「這就是急診魂！謝謝每一位夥伴！您們辛苦了！」、「這是身為醫務人員的天職，緊急召回沒有人會抗拒，我們醫院也常常演練緊急召回意願調查」、「感謝救難警消醫護及其他人員。辛苦了」。

目前涉嫌肇事的工程車司機，也是負責工地工程的義祥企業社李姓負責人，在情緒稍微平復後，已於昨（2）日晚間11時許複訊，檢方認定李男罪刑重大，因此聲請羈押。花蓮地檢署檢察長俞秀端今日則表示，遺體的第一批檢體已由飛機送達台北，目前確認身分、並由家屬完成指認程序的死者有34人，另還有9人因肢體較不完整，還有待DNA進一步確認。（編輯：楊智傑）