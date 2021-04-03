影／太魯閣出軌釀50死！新北消防丁建利：現場慘不忍賭
記者陳志仁／新北報導
2021-04-03 12:33:44｜2021-04-03 12:43:21
台鐵408車次的太魯閣列車，昨（2）日上午在花蓮縣秀林鄉的「清水隧道」發生出軌事故，造成50人罹難；新北市政府消防局第一時間由特搜大隊長鍾世銘擔任指揮官，率66位消防人員（含DMAT醫生）前往支援搶救。
第六救災救護大隊秀峰分隊小隊長丁建利接受電訪認為，太魯閣號出軌的事故，是他擔任消防員以來，看過最嚴重的交通事故，相較於上次宜蘭的普悠瑪號翻車事故在戶外，這次太魯閣號是受到撞擊後進隧道，過程中遭到嚴重的擠壓後出軌傾斜，尤其隧道的救援本來就相對困難；因此，第一時間進入隧道，從第6節車廂以雙節梯進入救援時，還目視到第8節的車廂仍在起火，所幸花蓮縣消防局不久後就將火撲滅。
丁建利指出，因隧道內的空間狹小、空氣中又夾雜粉塵，事故現場的環境無法佈水線，必須佐以空氣呼吸器 （SCBA）的輔助，以利救援的工作；他們以雙節梯進入第6車廂後，現場慘不忍賭，因為車廂多次撞擊清水隧道內的隧道壁，車體出現嚴重的破口，部分的乘客被拋出車外，現場見到許多的大體被火車機件壓住，甚至在第7、8車廂的廁所，發現一具大體被厚重水泥的擠壓，推估當時可能在如廁。
丁建利表示，他們進入車廂後，到處都是罹難者破損的遺體，已無生還者，因此只能協助大體的搬運，但有些大體被太魯閣號散落的機件或輪軸壓住，導致大體的搬運相當困難，同時又考量大體的完整性，所以第一時間無法以人力的方式搬運；另他在車廂破裂缺口的車體上，發現一具小朋友的大體與頭顱分離，因此到車外找到小朋友的頭顱後，再將小朋友的頭顱與身體合在一起，其實最後都是設法在替罹難者找回破碎、遺失的肢體。