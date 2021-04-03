台鐵意外桃園3罹難者 鄭文燦：具原民身分可獲團保理賠
記者李春台/綜合報導
2021-04-03 13:02:37
台鐵408次太魯閣號昨（2）日行經花蓮秀林鄉和仁路段時發生出軌意外，造成50人不幸罹難，其中有3位罹難者是桃園市民，且都具有原住民身分。桃園市長鄭文燦今（3）日受訪時表示，已經聯繫上罹難者的家人，市府已先發放10萬元慰問金，另還有20萬元的團體意外險理賠，預計今天就會把遺體跟牌位設在桃園殯儀館。
鄭文燦表示，昨天跟消防署保持密切聯繫，桃園市的救援隊也都準備好待命。經過整個事件的調查，統計出一共有32位市民死傷，不幸有2位罹難（後更新為3位）。鄭文燦說，已經聯繫上2位罹難者的家人，這2位罹難者住在蘆竹，是一個小女孩以及一位37歲的女性，她們是一家人回去花東，卻遭逢到這一次不幸的意外。目前市府先發給10萬塊的慰問金，也會協助由葬儀公會跟民政局、桃園市的殯儀館來負責善後的工作，大概預定今天就會把遺體跟牌位設在桃園殯儀館。
鄭文燦強調，因為這兩位是具有原住民籍的身分，桃園市有特別針對原住民籍的市民有團體意外險，因此除了有政府的撫卹以外，還會有20萬的團體意外險的理賠。鄭文燦表示，總之這是一個不幸的意外，希望釐清事故的原因，把善後的工作務必要能夠撫慰家屬，讓善後工作能夠做的更好，桃園市這32（最新更正33）位都已經聯繫上了，受傷者還在醫院，會持續地關懷照顧。
新聞處補充，截至今日11時，設籍桃園市的車禍死傷人數共計33人，除昨晚統計2人罹難，今再新增1人死亡，總計受傷30人，死亡3人。依據特別慰問金發放原則，先發放傷者每名1萬元及死亡者每人10萬元慰問金，另3名罹難者為原住民，另有桃園市原住民微型保險意外身故20萬、意外醫療1萬救助措施。