台鐵出軌釀50死　新北成立太魯閣號翻覆意外救助專戶

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新北市政府社會局表示，台鐵408車次太魯閣列車出軌的事故，其中新北市有11人不幸罹難、59人受傷（21人住院中）；侯友宜上午也在衛生局長陳潤秋、社會局副局長許秀能及新店區長朱思戎的陪同下，趕赴新店的慈濟醫院，探視昨日太魯閣號出軌事故受傷的市民，並致贈傷者每人5000元的慰問金，同時也祝福傷者早日康復。
由於這次重大車禍，造成全國50人罹難、162位受傷，中央成立專戶要照顧關懷此事故的傷亡者；社會局長張錦麗說，因新北市民眾也有相當人數的傷亡，有熱心民眾紛紛詢問要捐款到好日子愛心大平台，因此侯友宜在第二殯儀館向日前陪同父母到花蓮旅遊罹難的呂淑楨告別式中明確指示，新北市社會救濟會報要成立太魯閣號翻覆意外救助專戶，帳號為027038002803(台灣銀行板橋分行，請註明1100402太魯閣號翻覆意外案）。
侯友宜受訪時說，台鐵這次重大車禍案，新北市在第一時間動員136人、41輛車輛，在中央的指揮調度下，前往現場加入搶救行列，另請剛好在花蓮的副市長謝政達就近帶領4位社會局同仁，前往各醫院關懷慰問；民政局、社會局、衛生局、原民局已成立關懷小組，除到各醫院慰問傷者外，也將協助新北市往生者移靈到板橋殯儀館料理後事，務求往生者安息、家屬安心。