為何做保險升遷速度超快？內行曝「暗黑理由」：根本聰明
編輯中心/綜合報導
2021-04-03 15:02:16
每個職業在職場上都有潛規則，其向上升遷的速度固然與自身能力有相關，但也可能因為職業類別也有不同的升遷制度。近日，就有網友討論「為何像是保險業務這類的工作升遷速度那麼快啊？」貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「小弟今年碩二準備畢業，這兩年來發現當初身邊一些沒讀碩，直接出社會去保險業的別系朋友，短短兩年內幾乎都有一個什麼晉升主任限時動態，很好奇為什麼短短一年or兩年就升主任了？」
「看了一下職稱好像都是叫做什麼業務主任，之前去半導體廠實習的時候，一個team裡面也才一個主任階級，而且年資都快20了，保險業的為啥一兩年有辦法升到管理階層？」
貼文一出，網友紛紛回應「業物職都這樣喔，一堆掛襄理、經理的，遞名片比較好看，保險比較容易推廣」、「根本聰明啊，因為這樣出去談人家覺得你是大主管，很好談喔」、「業務專員談成率跟業務主任談成率，你怎麼看？」、「傻孩子，主任又不是很高級的東西，真的只是職稱」、「有人遞名片給你，有階級的你是不是會覺得比較專業，但其實在保險業，主任、襄理都是不值錢的」。（編輯：張嘉哲）