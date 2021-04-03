第一金證董座全家幸運逃過一劫 侯友宜：剛上任還沒道賀
記者陳志仁／新北報導
2021-04-03 15:54:36｜2021-04-03 16:07:45
台鐵408車次太魯閣列車昨（2）日發生出軌的事故，造成50人罹難；其中上月初才由兆豐證券總經理轉任第一金證券董事長的陳致全一家4口，不僅搭上這班火車，且還坐在死傷慘重的「第8車廂」，撞擊當下4人都被彈起，往前猛烈撞擊椅背，所幸事後僅都受點輕傷。
新北市長侯友宜今（3）日上午在衛生局長陳潤秋、社會局副局長許秀能及新店區長朱思戎的陪同下，趕赴新店的慈濟醫院，探視昨日太魯閣號出軌事故受傷的市民，並致贈傷者每人5000元的慰問金；卻被眼尖的民眾發現前新店鎮（市）長陳忠作也在場陪同，陳致全是陳忠作之子，這才暴露陳致全一家4口的身分。
侯友宜除致贈5000元的慰問金，祝福早日康復外，也安慰病床上的陳致全指出，「你剛上任還沒跟你道賀，陳忠作任公職的期間行善積福，才能保佑子孫平安」；據了解，陳致全一家4口坐在事故列車的第8車廂末排，撞擊時4人都被彈起往前椅背猛烈撞擊，幸好都僅是輕傷，第一時間被送往宜蘭的博愛醫院，2日當晚再轉往新店的慈濟醫院治療。
台北慈濟醫院長趙有誠表示，54歲的陳致全左腿膝蓋骨骨折，傷勢較嚴重的是，49歲的妻子腰部薦骨壓迫性骨折、頭部撞傷，至於14歲的小女兒僅輕微擦傷，已接受醫療的處置，另16歲的姊姊鎖骨骨折，均意識清醒，已完成手術收入骨科病房觀察，一家4口皆無生命危險；也感念陳忠作擔任新店鎮（市）長期間，開闢慈濟醫院前方的道路。