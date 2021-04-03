NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

「不是救人就是在救人路上！」慈濟護理長暖心救援被讚爆

記者呂炯昌、朱永強／花蓮報導

2021-04-03 16:44:59｜2021-04-03 16:54:55

▲慈濟護理長涂炳旭被拍到騎著機車從花蓮市趕到太魯閣出軌事故現場救援。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.03）
▲慈濟護理長涂炳旭被拍到騎著機車從花蓮市趕到太魯閣出軌事故現場救援。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.03）
台鐵408車次太魯閣列車昨（2）日上午9點多在花蓮縣秀林鄉「清水隧道」疑似工程車滑落邊坡，導致列車撞上發生出軌事故，造成50人罹難、175人受傷。慈濟護理長涂炳旭被拍到騎著機車從花蓮市到事故現場救援，他的暖心救援行為也在網路上獲得稱讚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
涂炳旭今日受訪表示，剛跟媽媽度假回來，上班就收到事故簡訊，當時他騎摩托車從靠近花蓮火車站的家裡出發，先騎到消防局，但是消防局說他們已經到特搜基地去載器材，所以只好直接騎到事故現場；剛開始到現場時還有一些輕傷的病患先運出來，重傷的比較晚才能運出來，看到傷亡的慘況，他其實感到很難過。

涂炳旭表示，他參與許多地震救災，這是首次遇到隧道型車禍，讓他印象最深刻是有個傷患腳被夾在車廂中，整個腳都被夾爛，一直想盡辦法，甚至希望能向指揮中心申請直升機來救援，雖然經過多位同事急救，可惜最後救出來這名傷患還是傷重不治。

本次太魯閣出軌事故，慈濟一共動員1000多人次救援，網友拍到花蓮慈院夜班護理長涂炳旭，同時身兼花蓮特搜隊成員的身分，2日早上9點多騎著摩托車，趕到20公里外的事故現場救援，下午4點再趕回醫院值班救治送到院事故傷者跟其他住院病患。網友稱讚他的英勇救援舉動，更形容醫療團隊「不是在救人，就是在救人的路上！」

▲慈濟護理長涂炳旭被拍到騎著機車從花蓮市趕到太魯閣事故現場救援，他的暖心救援行為也在網路上獲得稱讚。（圖／慈濟提供）
▲慈濟護理長涂炳旭被拍到騎著機車從花蓮市趕到太魯閣事故現場救援，他的暖心救援行為也在網路上獲得稱讚。（圖／慈濟提供）
 

關鍵字

NOW民調中心

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
66.14%33.86%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀