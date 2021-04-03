「不是救人就是在救人路上！」慈濟護理長暖心救援被讚爆

台鐵408車次太魯閣列車昨（2）日上午9點多在花蓮縣秀林鄉「清水隧道」疑似工程車滑落邊坡，導致列車撞上發生出軌事故，造成50人罹難、175人受傷。慈濟護理長

被拍到騎著機車從花蓮市到事故現場救援，他的暖心救援行為也在網路上獲得稱讚。

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本次太魯閣出軌事故，慈濟一共動員1000多人次救援，網友拍到