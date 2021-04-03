「不是救人就是在救人路上！」慈濟護理長暖心救援被讚爆
記者呂炯昌、朱永強／花蓮報導
2021-04-03 16:44:59｜2021-04-03 16:54:55
台鐵408車次太魯閣列車昨（2）日上午9點多在花蓮縣秀林鄉「清水隧道」疑似工程車滑落邊坡，導致列車撞上發生出軌事故，造成50人罹難、175人受傷。慈濟護理長涂炳旭被拍到騎著機車從花蓮市到事故現場救援，他的暖心救援行為也在網路上獲得稱讚。
涂炳旭今日受訪表示，剛跟媽媽度假回來，上班就收到事故簡訊，當時他騎摩托車從靠近花蓮火車站的家裡出發，先騎到消防局，但是消防局說他們已經到特搜基地去載器材，所以只好直接騎到事故現場；剛開始到現場時還有一些輕傷的病患先運出來，重傷的比較晚才能運出來，看到傷亡的慘況，他其實感到很難過。
涂炳旭表示，他參與許多地震救災，這是首次遇到隧道型車禍，讓他印象最深刻是有個傷患腳被夾在車廂中，整個腳都被夾爛，一直想盡辦法，甚至希望能向指揮中心申請直升機來救援，雖然經過多位同事急救，可惜最後救出來這名傷患還是傷重不治。
本次太魯閣出軌事故，慈濟一共動員1000多人次救援，網友拍到花蓮慈院夜班護理長涂炳旭，同時身兼花蓮特搜隊成員的身分，2日早上9點多騎著摩托車，趕到20公里外的事故現場救援，下午4點再趕回醫院值班救治送到院事故傷者跟其他住院病患。網友稱讚他的英勇救援舉動，更形容醫療團隊「不是在救人，就是在救人的路上！」