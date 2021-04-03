人妻偷吃小王！尪一按門鈴「急躲廚房」 下秒舉動網看傻
編輯中心/綜合報導
2021-04-03 16:28:06
男女交往總會經歷許多風風雨雨，但若出軌劈腿被抓到，一般都是被感情死當的結局了。外國一名人妻就在家中廚房和「小王」卿卿我我，怎料老公突然回家，嚇得小王趕緊躲到流理台後方，好不容易抓到機會才逃離，但此過程都被監視器拍下，影片曝光後，也引起印尼網友熱議。
根據《Kumparan》報導，印尼近日瘋傳一段「人妻偷吃」影片，只見人妻和小王在家中廚房卿卿我我，沒想到門鈴卻突然響起，嚇得兩人立刻彈開，小王也立刻躲到流理台後方，而人妻開門後，不但全程緊緊勾著老公，還不斷對老公獻殷勤，撒嬌、擁抱、熱吻，就是深怕事跡敗露。
雖然有好幾次差點被發現，但小王躲藏了45分鐘後，最終還是找到機會，連滾帶爬偷溜出去，此時，老公隱約聽見開門聲，警覺地追上去查看，卻沒看到任何人影，結果人妻對於老公這個「查看」的舉動，讓她忍不住惱羞成怒，覺得自己不被信任憤怒地拿枕頭丟老公。
這些過程都被監視器拍下，影片雖然被印尼網友瘋傳，但許多人認為這不是發生在當地。不過，還是有網友分享「觀看心得」，「太扯了，女生也太會演了吧」、「那個女人突然對老公很好，很明顯地表明她在隱瞞某件事情」、「小王心臟應該快跳出來了」、「女生演得比男生（小王）還要好」、「老公好可憐，明明是受害者還要被枕頭丟」、「很明顯在隱藏什麼」。（編輯：許智超）