貨車釀禍50人枉死！赴日台人見「神級規範」：台灣敢做嗎
編輯中心/綜合報導
2021-04-03 16:38:37
台鐵太魯閣號408車次昨（2）日行經花蓮縣大清水隧道時，遭到滑落邊坡的工程車影響，導致列車出軌，釀50人死亡、178人傷的嚴重事故，而該輛工程車也成為釀災的罪魁禍首。對此，一名自稱在日本開貨車的貨車司機指出，在日本當地駕訓班學開卡車需遵守的步驟，同時分析台日差異，感嘆「台灣人的悲哀啊！」
原PO在PTT提到，自己是一名在日本開貨車的貨車司機，並稱日本卡車、貨車只要停車，就一定要放輪擋卡住輪胎，防止輪胎移動，但依台灣司機的習慣，會放的機率很低，他說「放了至少我相信，就算忘記拉手煞車，車子至少還不會誇張的直接掉下去」。
原PO也提到，日本駕訓班教導正常卡車停車應打倒車檔、熄火、拉手煞車、在前輪放置輪擋，做到這些動作，車子就算停在斜坡上也不會滑動，就算打空檔拉手煞車，只要前輪有放置輪擋，車子也不易移動，不禁反問「但是台灣的大車司機，有多少人有確實這樣做？」
此外，日本現在大車全面規定限速最高90，「也就是說車子一出廠，時速直接最高90鎖死，油門不管怎麼踩都不會超過，台灣敢做嗎？」他嘆道「再多震怒、遺憾、難過都沒用啦，反正台灣人是健忘的，人命不值錢，找個替死鬼判個刑，賠個少少的金額，台灣人的悲哀啊！」
貼文一出，隨即引發網友議論紛紛「輪擋真的很重要，基本安全規定」、「我看到人沒放輪擋我也會唸」、「台灣司機會說我只是臨停而已，還沒真的要停車」、「鎖時速不錯」；但也有部分網友緩頰「這台灣很多公司都有規定要輪擋啦，我這用好幾年了」。（編輯：賴詠璿）