獨居女「別在超商買冰淇淋」！日網曝跟蹤手法：背脊發毛

擁有自己的居住空間是不少人對生活最基本的要求，許多年輕學子離家念書、新鮮人畢業找工作，第一件事就是找到適合自己起居的地點。不過獨居在外保險起見還是得做好幾項簡單的防範措施，以免有心之人闖入、騷擾。日前社群平台「噗浪」（plurk）上就有網友整理了數項建議，其中一項「不要在超商亂買冰淇淋」背後用意更是掀起熱議。

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這名網友在

噗浪

上提到，由於近時序進入4月，在日本也是一段新生活的開始，有日本的推特網友就列出了幾項寫給「因為上大學出社會開始獨居生活的年輕人」一些防範建議，其中一條就建議「不要在超商買冰淇淋回家」，其用意在於冰淇淋容易受溫度影響融化，有心人士只要仔細觀察就能斷定對方住在附近，買兩個以上的冰淇淋對方更能確定不是臨時起意，而確定有高機率是附近居民。有網友就因為買了複數以上的冰淇淋，被陌生人搭訕過程中指出「妳住附近對吧，我看妳買了冰淇淋」。

▲冰淇淋因為容易受溫度影響融化，許多人購買後會急著帶回家冷凍。（示意圖／翻攝Pixabay）

除此之外，日本網友也整理出「女性可以準備男鞋放在玄關或是曬衣服時混幾件男生的衣服進去。有人會看鞋子新舊判斷是不是障眼法，最好放那種看起來穿過一陣子的」、「獨居的人上廁所跟洗澡的時候帶手機進去或是直接不要關門，不然萬一門打不開的話會無法求助」等細節，提醒獨居者不可不慎。

討論串吸引許多網友討論，其中也有網友解釋其實買大罐牛奶和冰淇淋的概念相似，「冰淇淋是會被其他客人知道你住在附近，我剛才在想牛奶其實也是一樣的情況（如果是大罐的）」、「超商甜點、超市甜點也是同一個系統。如果買到只有固定地區（或固定時期）才會進貨的稀有商品也會被特定，所以很多料理節目在拍食材時，都會遮住超市的價錢標籤，因為可以透過超市標籤被特定居住地區」、「一個人在外尤其是國外，真的要注意安全」。（編輯：楊智傑）