快篩機進駐帛琉！用唾液、2.5小時就能得知是否染疫
記者吳承翰／帛琉報導
2021-04-03 17:12:24
台灣帛琉旅遊泡泡首發團此行不只有旅客、民眾來帛琉踩線，然而此行的意義除了觀光上突破解禁，在100多名旅客中，也深藏幾位機械專業工程師，他們和帛琉總統惠恕仁、首發團團員搭乘同班飛機飛往帛琉，裝設了20台的唾液快篩檢測機，可以不像PCR一樣進行侵入性採檢，只需用唾液就能篩檢，今（3）日下午，首發團住宿的老爺大酒店就已向旅客發出通知，開放民眾使用，而這台機器，與鴻海榮譽董事長郭台銘有關。
3月底，當惠恕仁在台灣參訪，和郭台銘碰面的時候，就得知鴻海旗下企業iCARE正在做唾液快篩檢測機，惠恕仁便當面和郭台銘要了幾台，而郭也隨即調來了20台檢測機，和4名工程人員跟著一起到帛琉裝設。
負責帶團的iCARE董事長廖大揚受訪時表示，由於檢測機操作十分容易上手，只要吐一口唾液，然後加入試劑，機器就會開始檢測，2個半小時就會有成果。放在飯店、機場，對於帛琉觀光都有幫助，旅客有狀況，每天測都可以，但他指出，最理想的狀況是一周測2至3次。
廖大揚說，昨天在帛琉政府部門裝設機器的時候，惠恕仁看了也很喜歡，還馬上要求在他辦公室也裝一台。記者問及，既然帛琉可以裝，那台灣何時也能有？廖大揚表示，現在這台唾液篩檢機正在等待美國認證有效，確定後就會在台灣出沒，現在這幾台裝在帛琉的機器算展示機，給帛琉政府、旅客免費體驗。
而下午，在旅遊團陸續結束白天的行程回到酒店後，酒店櫃台也給予遊客們檢測通知，且不限次數，一天之內要做幾次都可以。