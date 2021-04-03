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遺體修復師0酬勞！76行者籲別捐款　全場暖哭：感謝你們

編輯中心/綜合報導

2021-04-03 17:55:27

▲遺體修復師團隊「76行者」，前進花蓮殯儀館幫忙修補太魯閣號出軌罹難者遺體，並呼籲外界別再捐款，讓網友全暖哭。（圖／翻攝自「76行者遺體美容修復團隊」臉書）
▲遺體修復師團隊「76行者」，前進花蓮殯儀館幫忙修補太魯閣號出軌罹難者遺體，並呼籲外界別再捐款，讓網友全暖哭。（圖／翻攝自「76行者遺體美容修復團隊」臉書）
台鐵太魯閣號408車次昨（2）日行經花蓮縣大清水隧道時，遭到滑落邊坡的工程車影響，導致列車出軌，釀51人死亡、186人輕重傷的嚴重事故。除了現場第一線的搜救人員，許多遺體修復師也趕往當地幫忙，不眠不休修補罹難者遺體。而「76行者遺體美容修復團隊」今日更在臉書發文呼籲，請大家不要再捐款，強調遺體修復師都是義務無償幫忙，讓網友全暖哭，直呼「有你們真好！」

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▲太魯閣號昨（2）日發生出軌意外，釀成50死146傷。（圖/NOWnews攝）
▲太魯閣號昨（2）日發生出軌意外，釀成51死186傷。（圖/NOWnews攝）
這次太魯閣號出軌意外，不僅傷亡慘重，且由於車體在隧道內遭到巨大衝擊、扭曲變形嚴重，大大提高搜救以及軌道運行復原難度，也讓部分亡者的遺體無法保持在較人道的狀態。因此，許多遺體修復師都前往現場幫忙。

而「76行者遺體美容修復團隊」今日也在臉書發文，先是感謝各界湧入的愛心物資，但也呼籲大家「請不要再捐款了！」76行者團隊強調，目前花蓮太魯閣事件，耗材資源費用已足夠了，「長久以來76行者團隊從不勸募、不拿政府的補助、不收紅包，夥伴們前往災難事故現場皆義務無償修復，車資、油費、修復耗材用品等費用，亦皆自行負擔，只為盡所能給往者一份尊嚴，讓生者在內心中留存亡者最後美好的記憶」。

▲76行者感謝大家愛心，但呼籲不要再捐款了。（圖／翻攝自「76行者遺體美容修復團隊」臉書）
▲76行者感謝大家愛心，但呼籲不要再捐款了。（圖／翻攝自「76行者遺體美容修復團隊」臉書）
76行者團隊最後表示，「待現場工作告一段落，將結算這幾日捐款後公開金額，將款項購入修復耗材用品供日後公益救難事件使用，再次感恩台灣人患難見真情，我們會在現場持續努力，感謝大家！」網友也紛紛在底下留言回覆說，「辛苦你們了。 感恩」、「謝謝你們無私的奉獻」、「謝謝，功德無量」、「台灣有你們真好。加油」。

根據《ETtoday》報導，76行者團隊第一批就有58位修復師趕到花蓮，後續還會有超過百人前往支援，將在現場採取三班制作業，24小時努力修復罹難者遺體。（編輯：倪浩軒）

 

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