日本工地「內外安全要求嚴謹」！她1張圖揭差異：很貼心

台鐵太魯閣號408車次昨（2）日發生40年來最嚴重死傷事故，一台邊坡整治工程用車因滑落撞上太魯閣號導致出軌，累計釀成51人死亡、178人輕重傷。涉嫌肇事的49歲工程車司機李姓業者稍早由法院裁定沒有羈押必要，以新台幣50萬元交保、限制住居。憾事發生後掀起國內外各界關注，旅居東京的台灣建築師李昀蓁也分享了日本對於工地安全的謹慎要求，文章掀起網友熱議。

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建築師李昀蓁於臉書粉專

「東京建築女子。」

紀錄在日本事務所工作的所見所聞，她提到當時自己告訴日本老闆，「日本對於工地週邊保護以及會設置步行者專用道，會有專門的警衛指揮等等，讓我覺得很貼心」，對方卻訝異地反問「台灣沒有嗎！這在日本很普通呀」。

此外，她也觀察到一向克己不願「影響到旁人」的日本，都市工程也必定會祭出對策以免造成用路人困擾，例如東京等城市就是「步行者最大」，同時貼出一張示意圖介紹日本的都市工程。不光對外如此，工地內部也相當謹慎、有規範，就連菸蒂都有專用的菸灰缸、掃具一定得放在專門的架子，「相對地工程意外的比率相當低，當然也就不會發生工程車手煞車沒拉從邊坡滑落撞到火車造成死傷的意外」。

▲建築師李昀蓁以自己在日本建築事務所工作經驗，分享日人對工安的重視程度。（圖／「東京建築女子」提供）

不過文末她也提到，希望民眾不要再怪政府、怪台鐵、怪司機了，「就是我們的工程防護沒有好好規範，又或是工程行沒有好好遵守，才會有這麼多的不謹慎，造成這麼多的遺憾」，也認為太魯閣號翻覆意外不只是工程圍欄防護之問題，「邊坡地本來就不該安排車輛停置」，而是整個工程計畫也應該要好好檢討。

文章曝光後掀起眾人熱議，建築師李昀蓁也補充解釋，日本的制度和習慣並不代表十全十美，台灣某些地區的工安規範其實也非常嚴謹，不過現場是否有按照規定「又是另回事了」，最後她也強調分享用意在於希望大家都可以認真面對自己的工作，不要再有遺憾發生。（編輯：楊智傑）