支援太魯閣事故　新北特搜：讓罹難者有完整身體離開人世

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才來4個多月的楊勝富表示，當他進入第7節車廂時，發現一名阿姨被車門重重的壓住，而旁邊就有一雙手，懷疑有2具的大體，當下花4、50分鐘先將阿姨的大體脫困，但過程中還是會採到2具大體的軀幹，因此當下心裡默默道歉說，「不好意思，我們是來幫助你，若不小心踩到，請不要介意」。
楊勝富認為，當下把阿姨的大體救出脫困時，心情是很開心，因為「讓阿姨身體都沒殘缺的離開這裡，一路好走」；最難忘的印象是，前往7、8節車廂的途中，一具大體被輪軸或火車的機件重壓，導致大腿跟身軀分離，有嘗試協助脫困，卻因火車的機件過重而失敗，只好跟他說，「不好意思沒辦法幫助你，後面移出的時候再來幫你」。
擔任消防員7年的楊勝富指出，9個小時的救災過程中，因為隧道的空氣不流通、很悶熱，有時候一陣風吹進來很涼，但風中卻夾帶滿滿的油味、血腥味、肉味，聞到的當下是蠻不舒服，但當下就是盡力、盡快，把自己所學都用上，希望罹難者能早一點解脫！此外，他認為是在幫助罹難者，所以心中不會有陰影。
新北特搜大隊南雅特搜分隊小隊長許華宏表示，新北負責搜索隧道內最嚴重的7、8節車廂，隧道內的車體被嚴重擠壓變形，部分乘客的罹難遺體殘缺；無線電傳來一名媽媽希望找到女兒的全屍，令人相當的揪心與鼻酸，基於同理心指揮同仁加速腳步，縮小區域盡量拼湊，讓罹難女童可有個完整的身體離開人世，希望完成悲傷媽媽的心願。