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支援太魯閣事故　新北特搜：讓罹難者有完整身體離開人世

記者陳志仁／新北報導

2021-04-03 18:45:21

新北特搜隊員楊勝富
▲首次參與與大規模搜救的新北特搜隊員楊勝富認為，他是在幫助罹難者，所以心中不會有陰影。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.03）
台鐵408車次太魯閣號昨（2）日發生出軌的事故，造成51人罹難，新北市在第一時間動員136人、包含坍塌車在內的41輛車輛前往支援；首次參與與大規模搜救的新北特搜隊員楊勝富今（3）日受訪認為，他是在幫助罹難者，所以心中不會有陰影。

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南雅特搜分隊員楊勝富回憶事故救災的現場說，當下被指派前往搜救最嚴重的7、8節車廂，沿途的路都很難走，要先爬雙節梯到車頂才能前進，一路上都聽到其他救災單位呼喊，「我們這邊需要人力的支援，協助搬大體或患者」；甚至沿途看到右邊已有人在處理大體，但左邊還有大體無人處理，但他們不能停留，只能繼續向前挺進指定點。

才來4個多月的楊勝富表示，當他進入第7節車廂時，發現一名阿姨被車門重重的壓住，而旁邊就有一雙手，懷疑有2具的大體，當下花4、50分鐘先將阿姨的大體脫困，但過程中還是會採到2具大體的軀幹，因此當下心裡默默道歉說，「不好意思，我們是來幫助你，若不小心踩到，請不要介意」。

楊勝富認為，當下把阿姨的大體救出脫困時，心情是很開心，因為「讓阿姨身體都沒殘缺的離開這裡，一路好走」；最難忘的印象是，前往7、8節車廂的途中，一具大體被輪軸或火車的機件重壓，導致大腿跟身軀分離，有嘗試協助脫困，卻因火車的機件過重而失敗，只好跟他說，「不好意思沒辦法幫助你，後面移出的時候再來幫你」。

擔任消防員7年的楊勝富指出，9個小時的救災過程中，因為隧道的空氣不流通、很悶熱，有時候一陣風吹進來很涼，但風中卻夾帶滿滿的油味、血腥味、肉味，聞到的當下是蠻不舒服，但當下就是盡力、盡快，把自己所學都用上，希望罹難者能早一點解脫！此外，他認為是在幫助罹難者，所以心中不會有陰影。

▲南雅特搜分隊小隊長許華宏對外介紹擁有大量支撐及破壞器材的坍塌車。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.03）
▲南雅特搜分隊小隊長許華宏對外介紹擁有大量支撐及破壞器材的坍塌車。（圖／記者陳志仁攝，2021.04.03）
 

新北特搜大隊南雅特搜分隊小隊長許華宏表示，新北負責搜索隧道內最嚴重的7、8節車廂，隧道內的車體被嚴重擠壓變形，部分乘客的罹難遺體殘缺；無線電傳來一名媽媽希望找到女兒的全屍，令人相當的揪心與鼻酸，基於同理心指揮同仁加速腳步，縮小區域盡量拼湊，讓罹難女童可有個完整的身體離開人世，希望完成悲傷媽媽的心願。

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