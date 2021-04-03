逛超市沒關車窗！10分鐘長出「詭異黑球」 真相讓他嚇瘋
編輯中心/綜合報導
2021-04-03 20:06:55
世間真是無奇不有！美國有名男子上月27日到超商購物時，忘記將車窗關上，沒想到才隔了10分鐘，竟發現後座出現一坨「小黑球」，仔細一看就發現這坨「黑球」的真面目，讓他瞬間崩潰，立馬打911求救。
綜合外媒報導，美國新墨西哥州拉斯克魯塞斯（Las Cruces）有名男子前往超市採購生活必需品，卻忘記將車窗關上，10分鐘後回到車子時，竟發現後座出現一坨「小黑球」，而這「黑球」居然是數量高達1.5萬隻的蜜蜂，男子最後只好撥打911求救。
而其中一名消防員約翰遜（Jesse Johnson）是業餘的養蜂人，雖然事發當天沒有上班，但他在接到求救電話後，立刻帶著養蜂外套、面紗、蜂盒等用具趕來支援，約翰遜也透露，「因為春天是蜜蜂尋找新築窩地點的時機，所以這群蜜蜂應該是將男子的汽車當成了臨時居所」。
消防部門接著指出，他們總共從車內清出了1.5萬隻蜜蜂，雖然這期間還有一名消防人員的嘴唇被蜜蜂蟄了一下，但約翰遜強調「我們非常幸運，這些蜂群還算溫順，才能讓他們的任務如此順利」，這些蜜蜂最後也被搬到約翰遜的家中。（編輯：許智超）