害外送員賠錢！她喊「想給小費」卻沒辦法 真實原因曝光
編輯中心/綜合報導
2021-04-03 20:20:27
外送平台近幾年崛起，不少人只要在家使用APP點餐，美味的餐點就會外送到府。不過就有位網友透露，自己叫外送時不慎讓外送員「賠錢」，想要用給小費的方式補償，但卻怎樣也找不到方法。文章一出引發討論，許多內行網友點出無法給小費的「真實原因」，原PO最後也無奈表示，「只能希望以後還能遇見他了」。
有位網友在Dcard以「讓外送員賠錢了...」為題發文，透露自己點了130元的外送，但身上卻只有一張千元鈔和100元，結果外送員說沒辦法找錢，就讓原PO只要給他100元就好。原PO過意不去，心想「賺錢這麼辛苦，怎麼能讓他沒賺還賠」，於是想用給小費的方式彌補，但卻找不到給小費的方法。
原PO無奈表示，「研究了快一個小時，還是找不到要從哪裡給小費」，詢問大家有人知道是怎麼回事嗎？而果然有許多內行網友點出原因，「信用卡單才有線上小費的制度」、「只有信用卡消費的訂單才能給小費，現金消費的只能為店家評分，沒辦法事後補給小費」、「付現的是沒辦法給小費的」。
得知真相後，原PO也試圖聯絡客服解決問題，但客服疑似只會回答預設好的罐頭答覆，原PO最終只能無奈表示，「只能希望以後還能遇見他了」。另外也有外送員留言說，「其實如果客人沒有支付全部金額，我們會回報客服，客人下次點餐就要補那筆錢，我們外送員也不會因為這樣少錢」、「我有在送外送，遇到這種你可以請外送員按顧客未全額支付，平台就會請客人下次付錢或是線上刷卡刷掉，你應該遇到新手不知道有這個功能」。（編輯：倪浩軒）