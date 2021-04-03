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肇事的義程營造攬交通部17件工程　台鐵：金額逾1.4億元

記者余祥／台北報導

2021-04-03 20:14:27｜2021-04-03 20:45:46

義程營造
▲台鐵公布義程營造承包台鐵局工程。（圖／台鐵提供）
台鐵工程承包商的工程車2日滑落邊坡，造成太魯閣號出軌、釀重大傷亡。該公司「義祥工業社」的負責人李義祥遭到爆料另外還有一間「義程營造公司」，交通部台鐵局今（3）日公布義程營造公司近5年承攬的相關標案，包括台鐵局6件工程，總金額為1426萬元；承攬公路總局11件，總金額1億2783萬元，合計超過1.4億元。

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有網友肉搜到義祥工業社的地點，該地址竟然是一處猶如廢墟的低矮平房，讓民眾質疑業者是否有賠償能力，台鐵最後是否要「自己吞」？

名嘴李正皓在臉書表示，能標到交通部養護工程案子的公司怎麼可能沒有背景？其關鍵根本不在義祥工業社，而是李義祥的另一間公司「義程營造有限公司」。

台鐵今（3）日公布義程營造公司近5年承攬的標案，包括台鐵局6件工程，總金額為1426萬元；承攬公路總局11件，總金額為1億2783萬元。

至於外界質疑為何鐵軌旁工地無設置圍籬阻擋。台鐵表示，根據合約規定，工區外圍要設置圍欄，這包商有做到，但事故邊坡旁的確並無明文規定要設圍欄。

交通部政次王國材則補充，他個人認為「初步看來有疏失」，但仍要待運安會調查後，有明確調查結果再說。

▲台鐵公布義程營造承包公路總局工程。（圖／台鐵提供）
▲台鐵公布義程營造承包公路總局工程。（圖／台鐵提供）
 

▲台鐵公布義程營造承包台鐵局工程。（圖／台鐵提供）
▲台鐵公布義程營造承包台鐵局工程。（圖／台鐵提供）
 

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