肇事的義程營造攬交通部17件工程　台鐵：金額逾1.4億元

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至於外界質疑為何鐵軌旁工地無設置圍籬阻擋。台鐵表示，根據合約規定，工區外圍要設置圍欄，這包商有做到，但事故邊坡旁的確並無明文規定要設圍欄。





交通部政次王國材則補充，他個人認為「初步看來有疏失」，但仍要待運安會調查後，有明確調查結果再說。





▲台鐵公布義程營造承包公路總局工程。（圖／台鐵提供）