普悠瑪檢討報告流於形式？台鐵：滾動式檢討、持續改善
記者余祥／台北報導
2021-04-03 20:25:53｜2021-04-03 20:31:17
台鐵工程承包商工程車滑落邊坡涉造成太魯閣號出軌釀重大傷亡，目前51死、188傷。2018年發生普悠瑪翻覆事件，台鐵當時也洋洋灑灑列出改善事項，包括養護工程完成的SOP、邊坡全自動監視預警系統等，如今再次釀成悲劇，檢討報告形同具文。台鐵今（3）日召開記者會回應說，會持續滾動式檢討，相關改善措施都不會停。
2018年10月21日台鐵普悠瑪號在宜蘭蘇澳新馬車站發生嚴重翻覆事件，造成18名乘客死亡，當時行政院召集跨部會檢討，列出144項改善事項，提出257頁的「要求鐵總體檢報告」，包括養護完成後應要求現場負責人確認，以確保行車營運安全，以及邊坡全自動監視預警系統，提供異物入侵軌道預警等事項。
如今又發生悲劇，是否代表過去的檢討報告形同具文？台鐵表示，針對過去提出的總體檢報告，台鐵在這兩年也有戮力推動跟執行，但至於落實度是否不夠周延，會藉由滾動式檢討，特別是這次發生工程車事故，會徹底檢討，相關改善措施都不會停。
至於此次與工程承包商的合約內容，是否有明定要設置圍籬等安全防護網，台鐵表示，合約規定在工程區外圍應該設置圍欄，但此次發生事故是在邊坡旁邊，合約並沒有明文規定設要圍欄，日後會全面檢討。