發票對中千萬！他驚喊「出運了」 網一看秒笑：無法兌換
編輯中心/綜合報導
2021-04-03 22:02:17｜2021-04-03 22:22:20
最新一期1、2月份統一發票已於3月25日開獎，許多民眾聽聞消息，都會拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是就是中獎的幸運兒。對此，就有網友分享自己的「千萬」中獎發票，想不到卻被網友發現一點，導致原PO根本無法兌換，不禁直呼「不是出運，是出事了」。
原PO在《爆廢1公社》貼出一張照片，可以看到電腦畫面上，顯示著1月至2月的中獎發票號碼，而原PO手上也拿著一張發票，仔細一看，竟發現「那張發票」完全對中千萬特別獎的「60538935」，這讓原PO忍不住直呼「哇，出運了！」
貼文曝光後，許多網友就發現，發票上面顯示的年份是「104年」，並不是最新一期的發票，「不是出運，是出事了」、「可惜差好多年，哈哈哈」、「哈時間軸不對，你搭時光機來的」、「可以留到現在也是很佩服你」、「根本沒得換，原PO是不是在捶心肝了」、「好運遲了六年」、「恭喜恭喜，可以留這麼久也不容易」、「這是未來會中獎的發票」。
另外，也有網友指出，畫面中的千萬特別獎的號碼並不是新一期的，最新一期千萬中獎號碼則是「80325690」，而且發票放這麼久字不可能還那麼清楚，因此猜測該圖應該是「後製圖」，「P圖的吧，大家看看就好」、「改圖痕跡也太明顯…」。（編輯：許智超）