女友找友人敘舊！他視訊見「1細節」秒心死：當我沒看過

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2分鐘後，原PO又打了一次視訊電話，雖然這次女友接了，但畫面卻是在被窩裡，房間也沒有開燈，這讓他覺得相當奇怪，而且要求女友去開燈，對方還解釋「我今天住朋友家，大家都睡了，怕開燈影響到他們」，這時原PO就發現「枕頭跟棉被是飯店的樣式」，讓他氣得掛掉電話，並傳訊息說「那個棉被你當我沒看過？」
事後，女友也解釋「朋友臨時要出去玩，我怕被你唸，才會騙說住朋友家」，但原PO還是無法接受，忍不住問「若是各位會生氣嗎？還是理智線爆炸？或當沒事？整件事真的只是我咄咄逼人，才導致她說謊騙說住朋友家嗎？附帶一提，我跟女友在一起快3年，她在我們交往前3個月時，有跟前男友偷吃過一次，被我發現...」。
許多網友也紛紛回應，「都被綠了你還不分手」、「帽子歪了，戴好」、「樓主肯定那晚失眠，會腦補很多」、「就分手了呀！這種疙瘩在心裡不會消失的 」、「都看到飯店了，還要說什麼」、「放心，這絕對不是第二次偷吃」、「就開門見山講清楚，總比結婚後發現來的好」、「趕緊斷一斷了！要不然只會傷的更深」。
另外，也有網友認真分析，「哪一個朋友家是可以輕易去住，而你身為男友卻連這個朋友是男是女是人是鬼都不知道，連名字都沒聽過？」、「不要再欺騙自己了，無論她是否又出軌，你都不會再對她百分百信任，往後一點風吹草動就會疑神疑鬼，只是折磨自己而已」。（編輯：許智超）