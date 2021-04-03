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女友找友人敘舊！他視訊見「1細節」秒心死：當我沒看過

編輯中心/綜合報導

2021-04-03 23:53:01

▲更有人點出了2點關鍵理由，手機會取消耳機孔的原因分別為「防水係數」和「手機設計」。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲原PO的女友說要找朋友敘舊，但他打視訊查勤時，卻發現一件事，讓人相當傻眼。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
男女交往時，都能逐漸發現對方不為人知的一面。近日，就有網友發文求救，女友回老家時順便找以前朋友，沒想到他深夜連打3通電話查勤，才知道女友竟不在家，之後又打了一通視訊電話，卻發現對方雖然在被窩內，但畫面中的一個細節，讓他相當傻眼，貼文也引起熱議。

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原PO在《爆廢公社》表示，女友日前回老家住，但晚上有說要找朋友敘舊，聊太晚可能住朋友家，中間雖然有打電話查勤，但女友直到凌晨1點半都還沒回家，結果對方在凌晨2點才回「剛在洗澡」，而原PO立馬打視訊電話，不過女友卻是已讀沒接。

2分鐘後，原PO又打了一次視訊電話，雖然這次女友接了，但畫面卻是在被窩裡，房間也沒有開燈，這讓他覺得相當奇怪，而且要求女友去開燈，對方還解釋「我今天住朋友家，大家都睡了，怕開燈影響到他們」，這時原PO就發現「枕頭跟棉被是飯店的樣式」，讓他氣得掛掉電話，並傳訊息說「那個棉被你當我沒看過？」

▲原PO打電話和女友視訊，卻發覺「枕頭跟棉被是飯店的樣式」。（圖／翻攝自《爆料公社》
▲原PO打電話和女友視訊，卻發覺「枕頭跟棉被是飯店的樣式」。（圖／翻攝自《爆料公社》 ）
事後，女友也解釋「朋友臨時要出去玩，我怕被你唸，才會騙說住朋友家」，但原PO還是無法接受，忍不住問「若是各位會生氣嗎？還是理智線爆炸？或當沒事？整件事真的只是我咄咄逼人，才導致她說謊騙說住朋友家嗎？附帶一提，我跟女友在一起快3年，她在我們交往前3個月時，有跟前男友偷吃過一次，被我發現...」。

許多網友也紛紛回應，「都被綠了你還不分手」、「帽子歪了，戴好」、「樓主肯定那晚失眠，會腦補很多」、「就分手了呀！這種疙瘩在心裡不會消失的 」、「都看到飯店了，還要說什麼」、「放心，這絕對不是第二次偷吃」、「就開門見山講清楚，總比結婚後發現來的好」、「趕緊斷一斷了！要不然只會傷的更深」。

另外，也有網友認真分析，「哪一個朋友家是可以輕易去住，而你身為男友卻連這個朋友是男是女是人是鬼都不知道，連名字都沒聽過？」、「不要再欺騙自己了，無論她是否又出軌，你都不會再對她百分百信任，往後一點風吹草動就會疑神疑鬼，只是折磨自己而已」。（編輯：許智超）

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