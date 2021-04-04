台鐵太魯閣51死出軌意外！蔣勳長文哀悼：傷痛到不能言語
編輯中心/綜合報導
2021-04-04 09:33:20
台鐵太魯閣號搶救任務今（4）日進入第二天，截至昨晚6點整已有51人罹難，188人輕重傷，有上百名罹難者家屬在宗教團體、當地志工的陪同下揮舞超過20面招魂幡，哭喊著已逝親友的名字，場面相當哀戚。對此知名作家蔣勳在臉書上哀痛發出長文表示，「傷痛到不能言語」，引起熱議。
蔣勳在臉書上以長文494字，表示自己對太魯閣出軌意外的感受，「清明縱谷，山這樣沈默，死亡的沈默；傷痛的沈默；驚恐的沈默；無奈的沈默，你確定愛這裡嗎？你確定愛美、也愛生命嗎？」他更說「日日在驚恐中活著，在無奈中活著，你不想離開嗎？你確定你愛這裡嗎？你愛土地？你愛山林？你愛鳥雀的聲音？你愛風長長穿過縱谷；你愛雲在溪谷間升起；你愛人的純樸善良。或者，你只是遠遠隔岸觀火，讓仇恨謊言四處蔓延，任縱谷沈默無語，山這樣沈默，悲哀這樣沈默」。
蔣勳更直言「聽了一整天東部人的聲音，他們彼此告誡：『不得已要外出，回來時不要坐6、7、8車廂』」，同時也回憶「卑南國中普悠瑪事故傷痛猶在，校長用脆弱的身體保護學生，那些身體被擠壓撕裂，鮮血濺迸，傷痛到不能言語」，蔣勳更哀痛吐露「我坐在山旁，聽風的嗚咽，聽東部縱谷長長的嘆息。清明，各人去祭奠各人的愛；各人去祭奠各人的思念，不想言語了，依靠著這座大山，沈默繼續沈默」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，不到一小時按讚人數便突破一萬人，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「寫盡花東的悲，只能在沈默裡沈默」、「字裡行間，透露著蔣老師與民間哀痛的共鳴」、「我確定你深愛這裡，我確定你愛美也愛生命。花東人感謝你愛這裡的純樸和善良」、「聽到蔣老師內心的沉痛與對這塊土地的執愛了」、「傷者平安！亡者安息！」、「真的讓人覺得心疼，希望天下無災難，平安啊」、「大家都在沈默中承受傷痛」。（編輯：王柏文）