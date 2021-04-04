為何台鐵「民營化」行不通？鄉民揭暗黑真相：別當萬靈丹

台鐵太魯閣號408車次於清明連假首（2）日發生40年來最嚴重死傷事故，一台整治工程包商的工程用車因滑落撞上太魯閣號導致出軌，累計釀成48人死亡、188人輕重傷。憾事發生後掀起國內外各界關注，更有民眾質疑台鐵工程承包管理制度太過鬆散，要求民營化的聲浪再起，不過也有鄉民點出關鍵直言「別把民營化當萬靈丹」。

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太魯閣號翻覆意外發生後，

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的八卦板有網友就發文指出，日本將國家鐵路拆成七家JR鐵路公司，目的就是為了減少國有虧損和債務，不過台灣因為有鐵路公會如果真的「民營化」勢必會衝擊基層員工權益，加上交通部管的業務實在太廣，很難有效分配資源改革台鐵，原PO就好奇如果台鐵真能像高鐵、中華電信轉型民營化，不知未來長遠來看是利是弊。

▲針對台鐵出軌事故，台鐵晚間再度召開記者會說明最新進度。(圖／記者林調遜林調遜攝,2021.04.03)

話題掀起不少討論，有贊成的民眾認為，民營化對現行制度有改善作用，「客運開放民營化有比老台汽好很多阿」、「民營化，公司化會很快的把沒戰力的幹掉，激烈的清洗內部制，一切以戰力跟賺錢導向，但是公資不可能為0，會減到49%左右」、「推民營化，財團就是只撿能賺錢的，不想出太多成本」。

不過也有網友分析盤點台鐵民營化背後的隱憂，其中就包括了若民營化考慮成本概念，部份小站恐面臨縮減或廢站情況，再來就是票價會隨著連續假期的需求激增而飆高，尤其向東部行駛的票價將會與平時落差極大，平時一票難求的過年、返鄉等熱門車次更是會直接反應在價格上。

此外，不少網友也不看好台鐵民營化「台灣私人企業多的是爛到根的，民營化也不會好到哪去啦，一堆人把民營化當萬靈丹」、「台灣就這麼小一個，也沒其他私鐵，不太贊成民營化」、「鐵路被定義為服務事業，但是財團只想要土地資產不想要經營鐵路」、「情緒化反應，為改變而改變」、「我不覺得把組織改成公司就有什麼不同」。（編輯：楊智傑）