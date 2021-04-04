他問「AA制追得到女生嗎」　情場男女全吐經驗：坐井觀天

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「真的有人AA制還成功追到對方的嗎？」的文章表示，「稍微有點sense都懂，最後付錢就是雙方給對方繳交的成績單，裡面的潛溝通就是，男生主動付錢：這女生我OK，你呢？（跟女生AA：謝謝不聯絡）女生讓對方付：今天聊的很開心，下次再約（女生堅持AA：謝謝不聯絡），基本上所有的把妹達人都跟你說男生要主動付，沒有一個說男生要AA的，是說世界上真的有反例，AA到底最後還交往的嗎？」原PO更接著說「女人本來就期待第一次約會男生出，不讓你出就是沒下次的意思，你想一個問題就知道，為什麼一堆女生抱怨另一半都AA，沒半個女生抱怨另一半都幫他出的」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「追到與否跟付錢無關」，「我就是主動付的女生，交往還結婚了」、「現實世界AA的隨便找，根本沒遇過不付錢的，別再坐井觀天了」、「我女友當初第一次見面說：『今天聊的很開心所以這餐我請你』...被我堅持AA，然後兩個月後就在一起了」、「別遇到幾個吃飯不付錢不要臉的女生 就以為『都』這樣」、「當你是女生眼中的天菜時，別說AA了，連搶著接送幫你付都有可能」、「真的喜歡你一定是交往前AA，交往後輪流出，直接要你買單的都是要飯的」。（編輯：王柏文）