NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

他問「AA制追得到女生嗎」　情場男女全吐經驗：坐井觀天

編輯中心/綜合報導

2021-04-04 14:14:44

▲情侶。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲他問「AA制追得到女生嗎」，情場男女全吐經驗。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
近年來男女交往是否該使用「AA制」來支付出遊約會的費用，已經成為熱門議題。也因此近日就有一名網友在網路上發文表示疑惑「現在AA制追得到女生嗎？」沒想到卻引來情場的男女們紛紛吐露經驗，直言「隨便都找得到」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲網友們紛紛留言表示「追到與否跟付錢無關」，「我就是主動付的女生，交往還結婚了」。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
▲網友們紛紛留言表示「追到與否跟付錢無關」，「我就是主動付的女生，交往還結婚了」。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「真的有人AA制還成功追到對方的嗎？」的文章表示，「稍微有點sense都懂，最後付錢就是雙方給對方繳交的成績單，裡面的潛溝通就是，男生主動付錢：這女生我OK，你呢？（跟女生AA：謝謝不聯絡）女生讓對方付：今天聊的很開心，下次再約（女生堅持AA：謝謝不聯絡），基本上所有的把妹達人都跟你說男生要主動付，沒有一個說男生要AA的，是說世界上真的有反例，AA到底最後還交往的嗎？」原PO更接著說「女人本來就期待第一次約會男生出，不讓你出就是沒下次的意思，你想一個問題就知道，為什麼一堆女生抱怨另一半都AA，沒半個女生抱怨另一半都幫他出的」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「追到與否跟付錢無關」，「我就是主動付的女生，交往還結婚了」、「現實世界AA的隨便找，根本沒遇過不付錢的，別再坐井觀天了」、「我女友當初第一次見面說：『今天聊的很開心所以這餐我請你』...被我堅持AA，然後兩個月後就在一起了」、「別遇到幾個吃飯不付錢不要臉的女生 就以為『都』這樣」、「當你是女生眼中的天菜時，別說AA了，連搶著接送幫你付都有可能」、「真的喜歡你一定是交往前AA，交往後輪流出，直接要你買單的都是要飯的」。（編輯：王柏文）

關鍵字

NOW民調中心

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

對於支持新疆棉的台灣藝人，您還會支持他們嗎？

繼續作答
你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
65.58%34.42%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀