iPhone泡日月潭1年！撿回「功能全正常」　真相曝網笑翻

現代人使用手機的頻率大增，許多人就連洗澡也會刻意放進防水袋裡帶進浴室。而有不少民眾外出旅遊從事水上活動也會將手機放置於防水袋內，再將整隻手機連同防水袋配戴在脖子上。不過，有名男子去（2020）年到日月潭玩立槳落水時，脖子上的iPhone卻不慎掉落，沒想到時隔一年後竟浮出水面被人拾獲，誇張的是，掉進湖裡的iPhone開機後功能竟全正常運轉！

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原PO在臉書社團《爆廢1公社》張貼數張當時去日月潭遊玩的照片，畫面中可以看到，去年3月15日落水前脖子上還有裝在防水袋的手機，結果落水後卻跟著掉入湖底，友人當時還猛虧「放心，一年後就能再見到你的iPhone 11 pro max 512G」，沒想到近日卻突然收到通知，告訴他這隻泡水1年的手機真的出現了。

▲網友手邊仍有友人當時拍下的畫面。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

▲落水後就不見脖子上的手機和防水袋了（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

「直到前幾天收到line的訊息，真的找到了…」，他返回日月潭尋找通知他的業者，對方告訴他「手機撿到的位置，那種低水位，上次出現大約在5～60年前」，原來是因為數日前水位退很多，深水位的手機才有機會重新被尋獲。有趣的是，當他領回手機拆開塑膠防水套後，不僅還能無線供電，其他功能也一切正常，時間則因為沒網路停留在當時的日期。

▲日月潭有人撿回這隻遺失一年的iPhone。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

文章曝光後掀起網友討論，目前累積超過1.5萬人按讚留言，更有不少民眾笑稱這是鐵達尼號的真實版，「這個成就可能很多人一輩子都沒辦法完成」、「如果沒撿起來，以後就能考古了」、「廠商應該找你業配的」、「放了一年假的手機，該工作了」、「當時沒河神出來問你，這隻金手機是你的嗎？」、「手機說：一年後請來日月潭找我」。（編輯：楊智傑）