捐一個月薪資協助善後 鄭文燦：支持他們度過難關
記者李春台/桃園報導
2021-04-04 15:25:06
台鐵太魯閣號408車次2日發生重大出軌事故，包括台中市長盧秀燕、新竹市長林智堅、高雄市長陳其邁及桃園市鄭文燦都宣布捐出一個月的薪水協助善後。鄭文燦表示，太魯閣事件讓很多人失去至親，大家都感同身受，因此他捐出個人一個月所得，市府各局處也會協助桃園市籍34位受害民眾及家屬做好復原工作，支持他們度過難關。
鄭文燦稍早在臉書表示，台鐵太魯閣號這次的意外事故，造成巨大的傷亡，不僅國內外媒體高度關注，國人同胞也籠罩在這樣低抑的氛圍中，同感哀傷不捨。這次不幸的意外，事故家屬面對失去至親的傷痛，或是家人受傷的遭遇，我們看見一幕幕泉湧的淚水，無言的大悲，而許多傷者從現場衝擊到醫院病床，心情迄今無法平復，市府團隊也正竭盡所能，全力協助善後事宜，包括傷患轉院、後事辦理、慰問金及心理諮商等，希望減輕家屬的傷痛與負擔。
鄭文燦說，除了政府必須全力救災復原外，他也將捐出自己的一個月薪資所得至衛福部募款窗口，希望此時此刻，能多盡一份心力。桃園市有30位市民受傷，4位遭逢巨變亡故，市府也會全程陪伴他們的家人度過生命的難關，按照他們的意願做好復原的工作呢，目前有2位罹難者將會安置在桃園殯儀館，他已請殯儀館做好準備，
鄭文燦呼籲大家在這個時刻伸出援手，給予溫暖打氣，也能彼此互相扶持，以捐款方式協助家屬後續善後事宜，相信大家團結一起，能給予更多的後援，共同並肩而行，祈求亡者安息，傷者平安。