夢到密室還藏屍！她拆牆驚見「詭異鐵門」 全場秒喊別開
編輯中心/綜合報導
2021-04-04 17:00:27
做夢是一件很神奇的事情，有些人覺得夢境是徵兆、預言、惡魔誘惑的手段，也有人認為夢境是幻覺。近日，就有名婦人夢到自己經營的美容院裡有一間「密室」，且裡面堆滿人類遺體，沒想到隔天一拆，竟發現真的有道封死的鐵門，讓她相當驚恐，影片一出，也引起網友熱議。
國外有名女子米蘭達（Miranda）在《TikTok》表示，她的媽媽某天睡覺時，夢到自己經營的美容院裡不但有一間「密室」，裡面還堆滿人類遺體，媽媽隔天醒來後，決定拆牆一探究竟，只見媽媽奮力拆掉保麗龍材質隔間牆，沒想到竟露出一道巨大黑色鐵門。
媽媽接著拿鐵鎚猛敲金屬門板，只見沒有任何反應，最後只好無奈的說「我過不去」，米蘭達指出，媽媽之後找人幫忙，設法把鐵門切割開來，卻發現鐵門後是另一道牆壁，她轉身來到由電梯井改建而成的儲藏間，並猜測可能與「密室」相連。
米蘭達開始輕敲牆壁，果然傳出空心的聲音，而且牆上還有一扇詭異窗戶，不知為何遭到密封，這讓母女兩人都認為，「第二道牆後一定藏著不為人知的祕密」。
影片曝光後，累計超過160萬次觀看和數千則留言，許多網友也紛紛回應，「我不認為那道門應該被打開」、「天啊！千萬別打開」、「它被封死是有原因的」、「這是什麼詭異的門，也太恐怖了」，另外也有網友認為，米蘭達的媽媽可能被「附身」，「她可能擁有靈異體質，某人的靈魂試圖求助」。（編輯：許智超）